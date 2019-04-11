Путин поручил ФСИН работать над гуманизацией условий содержания в колониях

Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний работать над гуманизацией условий содержания в колониях. Соответствующее поручение глава государства дал на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

По словам Путина, гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы и качественное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией преступника, должны быть приоритетом ФСИН.

«Отмечу и приоритеты ФСИН. Это внедрение передовых систем охраны и надзора, а также современных, гуманных стандартов содержания людей в местах лишения свободы», — заявил Путин.

Также российский лидер призвал ФСБ заниматься совершенствованием контрразведывательной и антикоррупционной деятельности. Путин подчеркнул, что важно улучшать систему охраны государственной границы и действовать «решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом». Президент РФ выразил надежду на системную работу службы внешней разведки и компетентность ее сотрудников.