Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»

Киев, 11 апреля. Россия готовится к «полномасштабной континентальной войне в Европе», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, РФ якобы наращивает ударные группировки вооруженных сил на своих восточных рубежах, пишет РИА Новости.

«В последние годы очень быстро развивается (российская — прим​​​.) военная инфраструктура вдоль украинской границы», — сказал Турчинов.

Он заявил, что 8 армия Южного военного округа ВС РФ расположена у восточной границы с Украиной, а 20 армия ЗВО ВС РФ — на севере. По словам Турчинова, в резерве находятся одна танковая армия, 49 и 58 общевойсковые армии, а для «наступления» будут использованы 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС РФ, которые «разместили вдоль границы восемь ракетных бригад». Турчинов сообщил, что формирование шести резервных дивизий началось в Южном военном округе.

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе», — заявил секретарь СНБОУ.

Отметим, правительство Украины обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, настаивая на том, что РФ является стороной вооруженного конфликта в Донбассе. В свою очередь, Москва не раз доказывала непричастность к событиям на Украине и заявляла о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта.