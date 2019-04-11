В Крыму отреагировали на японские карты с искаженными границами России

Севастополь, 11 апреля. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией распространение японской фирмой «Мицуи» карты с искаженными государственными границами РФ и заявил, что жители полуострова в этой связи выражают свой категорический протест.

«Мы выражаем категорический протест против подобной неуважительной политики в отношении России и крымчан», — особо подчеркнул он.

Гемпель обратил внимание на то, что в Крыму не оставят без ответа произошедшее, а также заверил, что эти карты будут изъяты, сообщает РИА Новости.

Он также указал на тот факт, что в Японии сделали карты с неправильными государственными границами РФ, но из-за этого «крымчане хуже жить не станут».

Москва и Токио в течение долгих лет ведут переговоры о мирном соглашении. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний документ о торговле и границах 1855 года.

Ранее сахалинское отделение РГО направило обращение в Госдуму по поводу распространения в регионе корпорацией «Мицуи» (Mitsui) карты с изображением России без Крыма и Курильских островов. На карте полуостров показан украинской территорией, Курилы — японской. В РГО подчеркнули, что такие карты распространяются не только на территории Сахалинской области, но и по всей стране.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой российская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи японцам Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, а судьба Кунашира и Итурупа не прописывалась. СССР полагал, что подписанный документ поставит точку в споре, но Япония считала документ только частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по итогам Второй мировой войны подписан не был.