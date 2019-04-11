Немецкие СМИ по достоинству оценили российский Lada Vesta SW Cross

Берлин, 11 апреля. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» делает все возможное для формирования положительного имиджа не только в стране, но и за рубежом, ярким примером чего является Lada Vesta SW Cross. К такому выводу пришли авторы статьи в немецком издании Autogazette.

Немецкие журналисты протестировали новый автомобиль российского бренда и по достоинству оценили его характеристики. Первым делом они обратили внимание на современный дизайн седана, который, по их словам, выглядит очень современно.

«Первая встреча была на удивление позитивной», — представляет перевод статьи «ПолитРоссия».

Обозреватели немецкого издания при этом отметили, что интерьер авто немного уступает экстерьеру по красоте, однако внутренняя отделка выполнена из прочных и надежных материалов. Обратили внимание журналисты также и на пятиступенчатую коробку передач, оценив удобство и комфорт использования. Понравилось немецкому СМИ и рулевое управление.

«Машина отлично реагирует на действия водителя», – говорится в статье.

Одним из самых главных достоинств авторы материала назвали багажное пространство, объем которого составляет 480 литров. Журналисты отметили, что даже стандартная версия начального уровня предполагает наличие задних датчиков парковки, электрических стеклоподъемников, круиз-контроля и системы громкой связи Bluetooth.

Они резюмировали, что машины LADA Vesta постепенно завоевывают рынок: поначалу был выпущен седан, затем появился универсал, а теперь автолюбителям доступен и так называемый внедорожный вариант.

«Это достойный автомобиль», – заключили обозреватели.

Ранее автомобильный блогер Vitaly Tataru рассказал, что цены на российские машины на немецком рынке существенно ниже, чем на модели от мировых брендов. Речь также шла о новой Lada Vesta SW Cross.

По его словам, автомобиль отечественного концерна пользуется большим спросом в Германии, его нередко можно увидеть на немецких трассах. Так, стоимость Lada Vesta SW Cross начинается от 15,9 тысячи евро (более 1,2 миллиона рублей), а версия в топовой комплектации — более 1,4 миллиона рублей. Стоимость такого же варианта на российском рынке составляет более 900 тысяч рублей.