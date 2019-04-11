Правозащитник рассказал, что Россия бы могла спасти Ассанжа от США

Правозащитник, член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что Россия могла бы спасти Джулиана Ассанжа от преследования США. Такое мнение он выразил в интервью Федеральному агентству новостей.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан британской полицией 11 апреля в посольстве Эквадора. Ранее президент страны Ленин Морено заявил, что Эквадор прекращает действие политического убежища Ассанжа.

«Такой вариант развития событий ожидался, поскольку те люди, которые представляют опасность для больших и зубастых стран, подвергаются гонениям, давлению», — так прокомментировал задержание Джулиана Ассанжа правозащитник.

По его словам, делается все, чтобы арестовать этих людей и устроить над ними судилище.

«Мы помним, какая охота велась за [Эдвардом] Сноуденом», — приводит пример правозащитник.

Лишь благодаря вмешательству России удалось прекратить эту международную травлю.

«Возможно, Ассанжу стоило обратиться за убежищем в Российскую Федерацию, и это спасло бы его», — уверен правозащитник.

Дело в том, что охота за Джулианом Ассанжем велась постоянно, указывает Брод. Каждый шаг основателя WikiLeaks контролировался, на страны, которые оказывали ему поддержку, оказывалось колоссальное давление. В результате посольство Эквадора сдалось и выдало Ассанжа британским властям.

По мнению юриста, Ассанжа ждет «длительное, необъективное судилище», результатом которого может стать жесткий приговор. При этом международные правозащитные организации лишь отмолчатся, полагает Александр Брод.

«Россия и несколько других стран окажутся здесь в меньшинстве. Будут осуждающие заявления российских правозащитных организаций, экспертов, политиков».

Возможно, тема задержания Ассанжа будет подниматься в таких международных организациях, как ООН и ПАСЕ, но вряд ли это принесет результаты, рассуждает Брод.

«В таких ситуациях международное право, гуманизм оказываются бессильными перед остервенелостью, которая застилает глаза Западу и приводит к расправе», — резюмирует правозащитник.

Современный миропорядок устроен так, что добиться справедливости бывает очень тяжело.