Путин напомнил прокурорам о необходимости защищать права предпринимателей в РФ

Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин поставил перед прокуратурой задачу жесткого контроля за расходованием денег на национальные проекты. Об этом он рассказал во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения званий.

Российский лидер напомнил о необходимости защиты прав бизнесменов. Путин добавил, что в ведении прокуратуры находится широкий круг вопросов. По его словам, прежде всего, это контроль за «точным и единообразным применением» российских законов, защита прав россиян в предпринимательстве, при воплощении социальных программ, а также в сфере трудовых отношений.

«Жду от прокурора эффективного контроля средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией потребовал разработать меры по защите бизнеса от злоупотреблений чиновников и должностных лиц правоохранительных и контрольных органов. Он также утвердил новый двухлетний Национальный антикоррупционный план. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее писала «Газета.ru», президент поручил принять закон по защите капиталовложений.