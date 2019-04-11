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Экономика

Путин напомнил прокурорам о необходимости защищать права предпринимателей в РФ

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Путин напомнил прокурорам о необходимости защищать права предпринимателей в РФ

Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин поставил перед прокуратурой задачу жесткого контроля за расходованием денег на национальные проекты. Об этом он рассказал во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения званий.

Российский лидер напомнил о необходимости защиты прав бизнесменов. Путин добавил, что в ведении прокуратуры находится широкий круг вопросов. По его словам, прежде всего, это контроль за «точным и единообразным применением» российских законов, защита прав россиян в предпринимательстве, при воплощении социальных программ, а также в сфере трудовых отношений.

«Жду от прокурора эффективного контроля средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией потребовал разработать меры по защите бизнеса от злоупотреблений чиновников и должностных лиц правоохранительных и контрольных органов. Он также утвердил новый двухлетний Национальный антикоррупционный план. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. 

Как ранее писала «Газета.ru», президент поручил принять закон по защите капиталовложений. 

Путин напомнил прокурорам о необходимости защищать права предпринимателей в РФ

Автор: Алия Садыкова
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