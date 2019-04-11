Бизнес-партнер Соболь и сторонник Навального оказался замешан в картельном сговоре

Борец с коррупцией Любовь Соболь намеренно утаила деятельность своего бизнес-партнера, а заодно ярого сторонника Навального юриста-блогера Андрея Мищенкова, который зарабатывал на строительстве детских площадок в Москве и Подмосковье. Все дело в том, что действия мужчины и его компании попадают под конкретное нарушение — картельный сговор. А по простому, фанат ФБК оказался обычным коррупционером.

Внезапная слепота

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией», активистка, член партии «Россия будущего» и участник Координационного совета российской оппозиции Любовь Соболь изъявила желание побороться на грядущих выборах за место в Мосгордуме. О планах выдвигаться по округу №43 она сообщила уже и подписчикам в Twitter:

«Я решила выдвигаться, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти», — объяснила свое намерение участвовать в выборах Соболь. И добавила, что хочет знать, как именно расходуются бюджетные деньги в Москве. «Ложь, замалчивание и «ну вы же все понимаете»— это одна из главных причин, по которым я иду на эти выборы», — заявила госпожа Соболь.

Ее наставник, именующий себя борцом с коррупцией, Алексей Навальный инициативу поддержал. Даже с пристрастием. Глава ФБК всячески рекламирует и рекомендует жителям столицы кандидатуру подчиненной. По его словам, Соболь «не только идеальный кандидат для Хамовников, Арбата и Пресни, но и для всех, кто живет в Москве».

Но так ли это на деле? Или Любовь Соболь идеальный кандидат и борец с коррупцией только на словах (Навального и ее собственных)? Так вот, на деле будущего кандидата от оппозиции назвать борцом за правду, антикоррупционером и, тем более, идеальным чиновником можно лишь с большой натяжкой. Почему-то Соболь не замечает или попросту закрывает глаза на целый картель, работающий прямо у нее под носом и разворовывающий государственный бюджет. Не знать об этом девушка просто не может, ведь в подобных схемах она специалист и лишь год назад выступила с целой лекцией о том, как они работают. Причиной внезапной «слепоты» может быть косвенная связь с мошенниками, которых в отличие от других коррупционеров активистка будто бы намеренно обделяет вниманием.

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты

Мало кто помнит, что в 2012 году Соболь стала одним из учредителей межрегиональной общественной организации «Контроль».

Компания предоставляет услуги в области права. Что вполне ожидаемо, ведь основная специальность сотрудницы ФБК — юриспруденция.

Среди учредителей «Контроля» помимо Любови Соболь есть также и фамилия, связанная с Навальным. Речь о еще одном юристе блогера Андрее Мищенкове. Помимо юриспруденции данный гражданин является адептом ценностей одиозного блогера Навального, а также занимается торговлей. И видимо удачно, потому что именно в этой области его расхваливает сам Навальный. Вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым партнер Соболь Мищенков учредил некое ООО «БАЗИС СИСТЕМ», которое поставляет на рынок различные товары быта: начиная от электроприборов и заканчивая обувью.

Картель для юных россиян

Интересной фигурой в этой истории можно назвать Тимофеева. Он содержит огромный семейный бизнес. Проще говоря — картель, который постоянно участвует в государственных закупках и поставляет на рынок проекты детских площадок и другие товары для юных россиян. Широкую огласку история получила после публикации материала на Life.ru. Однако все намного масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

Проследить за историей и развитием махинаций Тимофеева можно как минимум с 2014 года. Еще тогда он стал учредителем и занял кресло генерального директора группы компаний «Забава», которая занимается монтажом и сборкой детских «городков» и площадок.

ГК «Забава» зарегистрирована по адресу: «Московская область, Домодедово г, д. Сонино, владение «Золотой теленок», стр. 1». Компания находится там до сих пор. И точно по такому же адресу расположилась другая — ООО «Золотой теленок». Эту фирму учредил отец Юрия Тимофеева — Евгений Тимофеев.

Семейный бизнес процветал. На сайте государственных закупок разворачивался целый театр. А в постановках «конкурса» на монтаж детских площадок участвовали только компании семьи Тимофеевых. Именно это и позволило организациям заработать за последнее время около 800 миллионов рублей. В 2017 году семья доигралась: их картель заметила ФАС.

Служба завела дело в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции». Вот только результата не добилась: контракты с государством числятся на балансе. Были замечены и сговоры картеля Тимофеевых с индивидуальными предпринимателями, другими участниками конкурса, но это теперь лишь частности.

Освоение бюджетов Подмосковья

Важно другое — дела Тимофеевых по-прежнему в полном порядке. Далеко ходить за примером не приходится, вот ГК «Забава» монтирует спортплощадки для Краснозаводска за миллион рублей. Естественно, за счет бюджета Подмосковья.

А вот оборудует детские площадки за 17 миллионов для городского округа Королев Московской области.

Существование картеля Тимофеевых не было секретом и раньше, однако никто не пытался его закрыть. Напротив, игры Тимофеевых будто нарочно не замечали. Пять лет назад, когда был объявлен конкурс на обустройство детской игровой площадки в городе Юбилейном Московской области, в нем опять участвовали только «тимофеевские» компании. И даже ФАС не заметила картеля.

Связь «Забавы» и «Золотого теленка» прослеживается не только по линии Тимофеева старшего и младшего. Есть и другой человек, фигурирующий в документах двух организаций — Кувшинов Алексей Владимирович. Он является совладельцем и ГК «Забава», и «Золотого теленка» (см. документы выше).

Но и это не конец. Семейный бизнес разрастался с каждым годом. Есть еще и компания «Топ игрушка». Она выступает «партнером» ГК «Забава» и, что не мало важно, зарегистрирована с ней по одному адресу. В совместных госзакупках с картелем организация не участвовала, но это не самое интересное. Интересно другое: руководит ею некая Юлия Александровна Тимофеева либо жена, либо дочь или сестра одного из Тимофеевых-старших, потому как Евгений Борисович, вероятно, с братом Александром учредили еще одну фирму — ООО «Вельта». Эта компания тоже находится в Домодедово. О ее продукции ничего не известно, как и о роде деятельности.

Если уж говорить о черных пятнах, сайтов у организаций семьи Тимофеевых нет. За исключением одной — ГК «Забава». Поэтому ссылок на партнеров и «региональных представителей» не найти. Зато на официальной страничке «Забавы» указан петербургский номер, позвонив по которому нас перенаправляют в компанию «Метакон-мп». Эта фирма по документам принадлежит Соколову Игорю Николаевичу.

Петербургский представитель тоже был замечен в конкурсах на строительство площадок для детей в округе Домодедово. Совместно с ГК «Забава».

Отсюда и вывод, картель интересует не только нынешняя столица России, но и бывшая. В Петербурге Тимофеевы тоже развиваются. Совпадение или нет, но Игорь Соколов учредил здесь ООО «Затея». Эта компания, как и московская «Забава», занимается строительством «городков» для малышей. Кроме того, номер телефона у «Метакона-мп», «Затеи» и «Забавы» единый: 8 (812) 741-94-80. И этот же контакт указан на сайте московской группы компаний. Все-таки чересчур для простой случайности.

Дальше — больше. ГК «Затея», помимо столицы и Петербурга, отлично развивается и в других регионах. Только под другими названиями. Например, «Забава-спорт» зарегистрирована в Брянской области, а «Забава Сервис» находится по тому же адресу с группой компаний.

Связь между «Забавой-спорт» и ГК «Забава» прослеживается и по другой линии. Ранее в состав учредителей «Забавы» входили Ильин Сергей Николаевич и Щипанов Михаил Александрович. Сегодня они значатся учредителями «Забавы Сервис», которая занимается ремонтом и монтажом машин и технологического оборудования. По-своему специализируются на строительстве детских «городков», ничего не скажешь.

Деталь важнее: и «Забава спорт», и «Забава сервис» были замечены в едином конкурсе на строительство площадки в подмосковном Королеве. Зачем представителям из Брянска заниматься обустройством площадки в Московской области — неизвестно. Точнее, так можно было бы сказать, если бы эти «забавы» не относились к картелю Тимофеевых.

Но обе брянские компании напрямую связаны с семейством. Ведь Ильин и Щипанов явно уже были знакомы с Тимофеевыми: ранее они вместе учредили ООО «Остров детства». И по традиции адрес этой организации точно совпадает с местонахождением «Забавы» и «Золотого теленка». Оба Тимофеева исчезли из документации компаний после госзакупок в 2017 году. Тогда же в конкурсах участвовали «Остров детства» и «Забава спорт», а также «Остров детства» и ГК «Забава». И именно в 2017 году началось расследование против картеля «Золотого теленка» и ГК «Забава».

Тимофеевы заметают следы. ФАС, видимо, до сих пор держит на карандаше опальные компании: на сайте ведомства о ходе разбирательства никакой информации пока нет, за исключением повторяющихся сообщений о возбуждении дела. Неправомерная деятельность монополии продолжается. Их схема проста: если в конкурсе на госзакупках проиграет одна или вторая компания — не страшно. Потому что в любом случае выигрывает третья или четвертая тимофеевская фирма.

В своем глазу бревна не вижу

Что касается сегодняшнего дня, в ФАС передано и ожидает рассмотрения новое обращение со свежей информацией. Вот только претенциозно именующие себя борцами с коррупцией активисты Навального заняты другим. И продолжают упорно закрывать глаза и воротить нос от мошеннической схемы. Все это скорее похоже на сговор, нежели на «слепоту». Хоть зрение Любови Соболь и не идеальное, в раскрытии подобных махинаций она уже ас. И вряд ли профнепригодность — это про нее.

Остается загадкой, почему огромная монополия продолжает разворовывать государственный бюджет, а значит и наши деньги, пока первый представитель и юрист Навального Соболь, столь полюбившая использовать громкие слова и лозунги в эфире, в жизни готова просто пройти мимо неправомерной деятельности. Быть может, будущий кандидат не так уж идеален, как его описывает блогер? Быть может, он и его союзники лишь в Интернете могут изобличать чужие пороки? Насущные вопросы, ответы на которые напрашиваются сами собой. Похоже, что именно госпожа Соболь связана с картелем Тимофеевых. И даже прикрывает его.