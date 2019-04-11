Разыскиваемый в связи с делом Вышинского украинский журналист опасается расправы

Киев, 11 апреля. Украинский журналист Владимир Скачко, которого следственные органы разыскивают в связи с делом главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что опасается внесудебной расправы.

Репортер отметил, что в настоящий момент скрывается от правоохранительных органов, что, по его словам, не запрещено законом, поскольку он еще не является фигурантом уголовного дела.

«Я реально боюсь незаконной расправы, если меня найдут и схватят. По закону же даже то, что я скрываюсь от следствия, точнее, от досудебного расследования, не является преступлением», — пояснил он «Украине.ру».

Напомним, что Скачко подозревается в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Признаки этого преступления следователи нашли в материалах журналиста, которые он публиковал на РИА Новости в 2014 году. 5 марта правоохранительные органы провели в его квартире обыск.

Примечательно, что против главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского выдвинуты аналогичные обвинения. Сам Вышинский все предъявляемые ему обвинения называет «бредом» и настаивает на своем оправдании.

В мае 2018 года сотрудники СБУ задержали Вышинского, его обвиняют в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин назвал данную ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналист был арестован за свою профессиональную деятельность.