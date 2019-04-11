ЧОП разогнал международный саммит ведьм в «Царицыно»

Москва, 11 апреля. Проведение международного саммита ведьм в музее-заповеднике «Царицыно» оказалось сорвано — гости мероприятия обещают обратиться в прокуратуру, а те «ведьмы», кто прибыл в Москву из-за рубежа, жалуются в посольства своих стран.

Подробнее о том, что происходило в музее-заповеднике 6 апреля рассказала глава организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь. По ее словам, о существовании проблем гостям решили сообщить за десять минут до начала мероприятия. Полынь позвала на разговор сотрудница музея.

«Была вызвана охрана, которая окружила людей в зале. Там, между прочим, были иностранные гости, некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали, что это теракт. Их окружили, ни на какие вопросы не отвечают… [Мне] сказали — пойти в зал и объявить, что мероприятие здесь не может проходить, мягко вывести людей из помещения, иначе будут проблемы», — рассказала Алена Полынь в интервью НСН.

Руководитель организации «Империя сильнейших ведьм» подчеркнула, что у руководства музея не было никаких оснований отменять саммит. Из зала собравшихся вывели сотрудники частного охранного предприятия, они проследили, чтобы все гости покинули территорию музея-заповедника.

«ЧОП преследовал нас на всей территории заповедника «Царицыно» и даже на улице запрещал снимать видео и фотографироваться…» — отметила Полынь, пожаловавшаяся, что ведуний разогнал ЧОП.

Гости сорванного саммита намерены отстаивать свои права. В настоящее время готовится обращение в прокуратуру, жалобы были также направлены в посольства иностранных государств, подданные которых не смогли принять участие в мероприятии.