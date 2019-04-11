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Россия

Путин призвал ФСБ сконцентрироваться на выявлении ячеек экстремистов

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Путин призвал ФСБ сконцентрироваться на выявлении ячеек экстремистов

Москва, 11 апреля. ФСБ РФ должна заниматься совершенствованием контрразведывательной и антикоррупционной деятельности. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Также Путин подчеркнул, что важно улучшать систему охраны государственной границы и действовать «решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом», пишет РИА Новости.

«Необходимо <…> сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов», — заметил глава российского государства.

Путин выразил надежду на системную работу службы внешней разведки и компетентность ее сотрудников.

Ранее на коллегии ФСБ Путин поручил спецслужбам активизировать борьбу с терроризмом и повысить кибербезопасность.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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