В Швеции намерены возобновить расследование об изнасиловании против Ассанжа

Стокгольм, 11 апреля. Шведский адвокат Элизабет Мэсси Фритц, которая представляет интересы женщины, обвинившей основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, будет добиваться возобновления уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

«Мы намерены сделать все, чтобы прокуратура возобновила расследование, чтобы Ассанж был передан Швеции и предстал перед судом по обвинению в изнасиловании», — заявила Фритц в четверг газете Expressen.

Ранее стало известно, что основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж задержан полицией Великобритании на территории посольства Эквадора в Лондоне. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище, после чего эквадорский посол в Лондоне «пригласил» сотрудников британской полиции на территорию дипломатической миссии для задержания основателя Wikileaks.

Журналист Джулиан Ассанж стал известен в 2006 году благодаря публикациям сайта WikiLeaks, где размещались секретные документы, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году на сайте начали публиковаться американские документы дипломатического характера. В августе 2010 года США заинтересовались деятельностью Ассанжа, после чего он прибыл в Швецию, где планировал получить политическое убежище. В этом же месяце полиция Швеции начала расследование в отношении Ассанжа по заявлению двух женщин, которые обвинили журналиста в изнасиловании.

Ассанж не признал свою вину, назвав дело политически мотивированным. С 2012 года Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. В мае 2017 года полиция Швеции прекратила расследование против Ассанжа. В 2018 году стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу.