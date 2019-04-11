В ГД предложили ответить Японии выпуском карт с «российским» островом Хоккайдо

Сахалинское отделение Русского географического общества обратилось в Госдуму в связи с тем, что одна из японских компаний выпускает карты с искаженными границами России. В частности, Курилы не были обозначены частью РФ.

«Вопреки политико-географической реальности, существующей с 1945 года, острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, входящие в состав Сахалинской области России, показаны в составе Японии, а полуостров Крым, вошедший, как и город Севастополь, в состав Российской Федерации по итогам регионального референдума в 2014 году, показан в составе Украины», — написал в своем обращении к парламенту глава отделения Сергей Пономарев.

Первый заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что министерство иностранных дел России должно отреагировать на вопиющий случай. Он также предположил, что Москва теперь имеет полное право выпустить карты с географическими неточностями.

«Я думаю, Российская Федерация должна выразить ноту протеста. Полагаю, что данный инцидент — повод вызвать посла, вручить ему ноту и потребовать изъять из оборота эти карты. Необходимо обратиться к японской стороне, чтобы власти наложили штрафные санкции. В противном случае надо выпускать карту Российской Федерации, на которой острой Хоккайдо будет находиться в составе России. И распространять эту карту нужно будет в том числе и на территории Японии», — говорит российский политик.

По его словам, Токио несамостоятелен, фактически все внешнеполитические решения за Японию принимает Вашингтон. Соединенные Штаты с помощью своих союзников и вассалов пытаются атаковать Россию. По словам парламентария, США заставили Украину совершить провокацию в Керченском проливе, в связи с чем к региону приковано повышенное внимание.

«Я думаю, это процесс, управляемый американцами. Для американцев это очень выгодная стратегическая позиция. Мы с вами прекрасно знаем, что в 1941 году для нас было очень важно, чтобы со стороны Японии не был открыт второй фронт. США прекрасно понимают, что любой стране, особенно такой огромной, как наша, тяжело сосредоточить одинаковое внимание на оба фронта. В связи с тем, что сегодня все внимание приковано к Ближнему Востоку, Европе и Черному морю, японцы на этом фоне пытаются выбить для себя некие преференции. Я думаю, что это раздражение создается специально, потому что самая крупная группировка американских войск за пределами США находятся в Японии. Это порядка 60 тысяч военнослужащих», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предложил официально отменить решение Никиты Хрущева от 1956 года о передаче двух Курильских островов Японии.