К Хеллоуину Брекзит превратится в тыкву

Дата Брекзита постоянно переносится. При этом у британцев нет четкого понимания, почему это происходит. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй допускает, что выход страны из ЕС может и вовсе не состояться. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Прощаются, но не уходят

После очередных новостей о переносе Брекзита так и хочется сказать: «Вот тебе, бабка, и Юрьев день!». «Бабка» в данном случае — это «старая добрая Англия» в лице Елизаветы II, а «Юрьев день» становится все ближе к своему законному месту в календаре — 9 декабря по новому стилю. Если вспомнить миграцию даты окончательного прощания Великобритании с Евросоюзом, то сначала с 29 марта она переносилась на 12 апреля, потом речь зашла об отсрочке до 31 мая, до 30 июня. И вот — самые свежие «вести с полей»: на саммите ЕС в Брюсселе после многочасовых дебатов, прошедших без участия британской стороны, принято решение дать официальному Лондону возможность согласовать условия Брекзита до 31 октября. День по-своему тоже незаурядный — Хеллоуин как-никак. Если же это окажется невозможным, поскольку ЕС условия договора менять не намерен, то 1 ноября состоится «жесткий Брекзит». Экс-премьер-министр Польши, а ныне председатель Европейского совета Дональд Туск предлагал продлить отсрочку для Лондона до 31 марта 2020 года, но такой вариант категорически отверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Правда, и принятый в Брюсселе сценарий окажется возможным при выполнении двух рамочных условий: британские парламентарии не утвердят соглашение с ЕС до 22 мая, а британские избиратели примут участие в назначенных на 23–26 мая выборах в Европарламент. Неучастие Туманного Альбиона в выборах будет означать автоматический «жесткий Брекзит» с 1 июня. Кроме того, заявлено, что, в зависимости от развития ситуации, в июне позиция «единой Европы» может быть и пересмотрена. Так что «дедлайн» 31 октября, скорее всего, окажется далеко не окончательным. Тем более, в своих последних выступлениях Тереза Мэй — правда, в «обертке» предупреждений о недопустимости затягивания Палаты общин с окончательным решением — активно начала озвучивать мысль о том, что Брекзит вообще может не состояться. Уже к июню, и об этом все настойчивее говорят британские политики, вполне возможен уже другой состав правительства с другим премьер-министром во главе... Чего они там все ждут, все тянут, и в Лондоне, и в Брюсселе, прощаются, но не уходят? Смерти ее величества и передела ее наследства, что ли?

Тайны лондонского двора

Версий о причинах Брекзита за эти годы выдвинуто очень много. Одни пользуются широкой популярностью, другие выглядят менее убедительными, хотя имеющими право на существование, третьи почти неизвестны. Но какого-то общепризнанного мнения на этот счет до сих пор не сформировалось, что свидетельствует только об одном — династия Виндзоров (она же — Саксен-Кобург-Готская династия), занимающая британский престол с 1910 года, умеет хранить свои тайны. Ясно лишь то, что эта история, которая тянется вот уже скоро три года («обещанного три года ждут»?), с момента референдума 23 июня 2016 года, каким-то образом связана с глобальным кризисом и переделом мира.

Не будем забывать, что британский монарх продолжает оставаться главой крупнейшего надгосударственного образования современного мира — Содружества наций, которое возникло в основном «на обломках» Британской империи и объединяет сегодня 54 государства мира (в 16 из них — одновременно и формальным главой государства) с населением более 2,5 млрд человек, которые в 2017 году имели суммарный ВВП в 10,1 трлн долларов по номиналу (17% от общемирового) и 17,3 трлн долларов по паритету покупательной способности (14% от общемирового). Не говоря уже о том, что, собственно, Великобритания входит в десятку крупнейших экономик мира по чистой международной инвестиционной позиции (NIIP) — +570 млрд долларов. И это еще без учета целой «империи офшоров», находящихся под прямой юрисдикцией королевы Елизаветы II. В этих же базах «финансовых пиратов» современности укрываются от национальных налогообложений активы, уровень которых составляет, по разным оценкам, от 20 до 25 трлн долларов, что составляет 23–28% мирового ВВП (по номиналу). Одни только операционные доходы по обслуживанию этих активов должны составлять более 100 млрд долларов ежегодно. Так что истинную «цену вопроса», связанную с Брекзитом, представить себе нетрудно. Тем более что потенциальные британские потери от него составят, как известно, 1,5 трлн долларов в течение ближайших десяти лет.

Уже отсюда понятно, что пока Брекзит рассматривается в Лондоне как один из наилучших вариантов потенциальной максимизации прибылей или — зеркально — минимизации убытков. Но — только потенциально, «триггерное событие» для него еще не наступило, а о природе такого события или даже целого ряда событий пока можно выдвигать только догадки.