Адвокат Сноудена Кучерена рассказал, за что пострадал Ассанж

Москва, 11 апреля. Арест основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа британской полицией является настоящим цинизмом, заявил в беседе корреспондентом Федерального агентства новостей известный российский адвокат, поверенный другого знаменитого разоблачителя Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена.

Юрист уверен, что Ассанж пострадал только за правду.

«Все не просто политизировано, это тут само собой, но еще и очень цинично, — отметил Кучерена, — Все мы помним, что сначала была шведская история по изнасилованию. Ничего не подтвердилось. Очевидно же, что делались специальные «вбросы» для того, чтобы убедить общественность в том, что Ассанж виноват, что он такой негодяй, и так далее».

По словам адвоката, налицо циничное поведение американской стороны, свидетельствующее о том, что, «к сожалению, кое-кому просто плевать на права и свободы граждан».

«Ассанж же ведь не просто там говорил какие-нибудь скабрезные слова, — заметил Кучерена. — Он занимал гражданскую позицию, вскрывал коррупцию, разные государственные преступления, недостойное поведение соответствующих должностных лиц... Но почему за это человека арестовывают и изолируют его от общества? Абсолютно цинично!».

Адвокат выразил надежду, что интересы Ассанжа будет защищать хорошая команда британских юристов.

«А еще очень надеюсь, что суд все-таки изменит Ассанжу меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы, — признался российский юрист. — Потому что он пострадал за правду, за то, что сказал миру правду».

Как сообщалось ранее, сотрудники британских правоохранительных органов задержали Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Великобритании. Как сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда, основатель нашумевшей разоблачительной организации WikiLeaks будет находиться в отделении полиции в центре Лондоне до тех пор, пока его не доставят в суд.

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks в течение почти семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив у руководства южноамериканской страны политического убежища. Он опасался экстрадиции в Соединенные Штаты Америки, где ему угрожает уголовное преследование в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Вскоре после задержания 47-летнего Ассанжа стало известно, что экстрадиции в США не произойдет — президент Эквадора Ленин Морено после отказа в дальнейшем предоставлении убежища якобы заявил, что получил соответствующие гарантии на это от Великобритании. Но в WikiLeaks данную информацию опровергли.

