Адвокат Ассанжа опасается экстрадиции журналиста в США

Лондон, 11 апреля. Власти США могут тайно направить в Великобританию запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в четверг был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом заявил шведский адвокат Пер Самуэльссон.

«Я, естественно, считаю, что это совершенно недопустимо. Мы видим очень явные признаки того, что американцы хотят осудить или осудили его. Может существовать тайная заявка на экстрадицию от американцев, или она может прийти сейчас», — отметил он.

Самуэльссон подчеркнул, что до сих пор США могли действовать тайно, однако теперь им придется раскрыть свои карты. Что же касается самого Сноудена, то он, по словам адвоката, очень расстроен и разочарован позицией Эквадора, который поставил его в столь опасную ситуацию, сообщает телеканал SVT.

Напомним, что в четверг Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища и позволил лондонской полиции арестовать журналиста, который более шести лет скрывался в эквадорском посольстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя арест австралийского журналиста, заявила, что западные страны показали всему миру, как «рука демократии сжимает горло свободе», пишет Infox.ru.

Ассанж находился в дипломатическом представительстве латиноамериканской страны с 2012 года, когда он получил политическое убежище. Укрыться в посольстве основатель WikiLeaks решил в связи с возбуждением уголовного дела об изнасиловании в Швеции.

Примечательно, что в мае 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследование против журналиста, однако тот отказался покидать свое укрытие, поскольку США еще в 2012 году объявили Ассанжа врагом государства. По словам американских чиновников, WikiLeaks выложил в открытый доступ секретные документы США, которые попали в руки боевиков из запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.