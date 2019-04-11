Малькевич назвал ролик с фурой «самострелом со стороны Зеленского»

Москва, 11 апреля. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал «самострелом» ролик, в котором фура сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В эфире программы «60 минут» эксперты обсудили опубликованный в Сети подмонтированный ролик с Зеленским, в котором его сбивает фура.

По мнению ведущей Ольги Скабеевой, этим видео кандидату в президенты Украины советуют уйти по-хорошему, иначе ему могут помогут это сделать. Она отметила, что это практически можно считать покушением на убийство.

Участники обсуждения, среди которых были российские и украинские эксперты, подчеркнули, что «все пути ведут к телеграм-каналу, к которому причастен действующий президент Украины Петр Порошенко». Именно там был опубликован скандальный ролик. Они с удивлением отметили, что этим шагом Порошенко сам наносит удар по собственной репутации в стране.

Однако Малькевич высказал иную точку зрения. Он предположил, что авторами видео мог быть политтехнологи штаба не Порошенко, а самого Зеленского.

«Это самострел со стороны Зеленского, — объявил член Общественной палаты. — Он сам на себя выпускает [ролики]. Чего его жалеть?»

Однако собеседники не разделили мнение Малькевича. Они вспомнили еще одну неоднозначную выходку штаба Порошенко в рамкам предвыборной программы на Украине — плакат с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, плакат появился на улицах Киева и Харькова 9 апреля. На билборде Порошенко и президент России Владимир Путин пристально смотрят друг другу в глаза, а надпись гласит о неком «решающем выборе». Украинские эксперты и политики раскритиковали этот шаг, отметив, что образ российского лидера был использован штабом Порошенко без согласия Путина. Накануне этот плакат прокомментировали в Кремле.