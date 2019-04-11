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Сноуден назвал арест Ассанжа «черным днем свободы прессы»

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Сноуден назвал арест Ассанжа «черным днем свободы прессы»

Москва, 11 апреля. Бывший специальный агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден назвал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы». Соответствующее сообщение он разместил в своем микроблоге в Twitter.

«Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя — нравится вам это или нет — материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории», — написал Сноуден.

Напомним, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище. Он опасался экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства Соединенных Штатов.

В четверг сотрудники британской полиции арестовали основателя Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора, отказом австралийцу в убежище страна нарушила международное право, считает WikiLeaks. Ранее шведский адвокат Пер Самуэльссон заявил, что власти Соединенных Штатов могут тайно направить в Великобританию запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Видео задержания австралийца британскими правоохранители в Лондоне попало в Сеть. На кадрах видно, как полицейские прибыли к эквадорскому посольству и вывели Ассанджа за руки из здания.

Автор: Сергей Петров
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