Мать Ассанжа назвала максимальный тюремный срок, который грозит сыну в Британии

Лондон, 11 апреля. Мать Джулиана Ассанжа заявила, что Лондон будет добиваться максимального тюремного срока для ее сына. Перед судом основатель Wikileaks может предстать в течение 24 часов после ареста, уточнила она со ссылкой на адвоката журналиста.

«Скорее всего, Джулиан предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов. Великобритания, вероятно, будет добиваться максимального срока тюремного заключения в 12 месяцев», — написала Кристин Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, Сноуден был арестован сегодня днем и в настоящее время находится в полиции. В посольстве Эквадора он находился с 2012 года. Представители Wikileaks заявили, что власти Эквадора незаконно прекратили политическое убежища Ассанжа, нарушив его международного права.

По словам президента Эквадора Ленина Морено, решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище было принято, после чего эквадорский посол в Лондоне «пригласил» сотрудников британской полиции на территорию дипмиссии для задержания журналиста. Неудовольствие властей США деятельность Ассанжа начала вызывать в августе 2010 года США,после чего он прибыл в Швецию, где хотел получить политическое убежище. Однако две женщины обвинили его в изнасиловании, после чего в этом же месяце полиция Швеции начала расследование в отношении австралийца. Сам Ассанж не признал свою вину, заявив, что это дело политически мотивировано. С 2012 года Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Расследование против основателя Wikileaks шведские следователи прекратили в мае 2017 года. В минувшего году стало известно, что Вашингтон собирается предъявить обвинение журналисту.