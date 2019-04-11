Малькевич объяснил, почему ПАСЕ интересует Россия, а не «пляшущие человечки» с Украины

Москва, 11 апреля. Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) совершенно не интересует Украина. Об этом заявил журналист, руководитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Специальный выпуск программы был посвящен сессии ПАСЕ в Страсбурге. Депутаты приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости сохранения членства России в Совете Европы. В документе также содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию. Кроме того на заседании, где была принята резолюция, большинство делегатов высказали недовольство поведением украинских коллег.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения вопроса о снятии антироссийских санкций произошел конфликт между украинскими и немецкими делегатами.

«Мы в курсе, как украинские депутаты ведут себя здесь. В каждом их выступлении огромная ненависть к России. Украинская делегация использует ПАСЕ как место нападок на Россию», — прокомментировал инцидент представитель Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Шешель.

Александр Малькевич также прокомментировал поведение украинских делегатов — «пляшущих человечков» — в ПАСЕ.

«Хочется расстроить украинских политиков, политологов, журналистов. В принципе, Украина вообще не интересует Европу, в том числе и «пляшущие человечки», которые из себя депутатов изображают в ПАСЕ», — сказал Александр Малькевич.

Журналист подчеркнул, что для Совета Европы на самом деле важна Россия и взносы, уплаты которых от нее потребовали.

«Сначала нужно решить вопрос с нашим статусом и понять, зачем вообще нам нужно находиться в этой организации, потому что мы, получается, должны финансировать институт, который в адрес России выносит сомнительные зачастую решения. И мы будем своими руками финансировать вот этот цирк? Который совершенно нам не нужен», — сказал Александр Малькевич.

Он добавил: в Европе многие считают, что институты Совета Европы изжили себя. Так называемых евробюрократов, подчеркнул журналист, уже изображают на карикатурах.

Малькевич также предположил, что призыв к России платить взносы в организацию продиктован предстоящими выборами генерального секретаря Совета Европы, которые назначены на июнь.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России. По его словам, это позитивный шаг, хотя и не означающий, что Москва уже завтра вернется в Парламентскую ассамблею. Слуцкий подчеркнул, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ станет возможным только в том случае, если из регламента ассамблеи будет исключена дискриминационная норма о лишении полномочий национальных делегаций.

Напомним, в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в связи с воссоединением Крыма с РФ и ситуацией на Украине. В 2015 году Парламентская ассамблея продлила санкции. Ограничения, наложенные на российскую делегацию, не позволяют ее представителям состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста Россия отказалась от участия в сессиях ПАСЕ, которые проходят четыре раза в год. Москва подчеркивала, что российская делегация может вернуться только при условии восстановления всех полномочий, а также внесения поправок в регламент ПАСЕ, которые не позволят ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы.