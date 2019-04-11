Джулиан Ассанж задержан в Лондоне. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Полиция задержала Ассанжа Полиция Британии задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На протяжении 7 последних лет он жил в лондонском посольстве Эквадора на правах политического убежища. Журналист известен в первую очередь по проекту WikiLeaks, он получил известность в 2010-м, когда опубликовал тысячи секретных документов США о войнах в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах сотен мирных жителей. Вашингтон неоднократно добивался экстрадиции Ассанжа, в рамках обвинения в шпионаже ему грозит длительный срок заключения.

Аль-Башир ушел в отставку Президент Судана Омар аль-Башир оставляет свой пост. Сегодня армия захватила здание гостелерадио в Хартуме и, по некоторым данным, задержала министра обороны, а также других сторонников президента. Волнения в столице начались еще в конце прошлого года, когда тысячи людей вышли на мирные акции против коррупции и политики правительства. И, напротив, выразили поддержку армии — она встала на защиту митингующих. Как сообщает наш корреспондент, протестующие проводят демонстрацию, которая проходит мирно. Они не собираются устраивать беспорядки. Военные тоже призывают людей соблюдать спокойствие и дождаться официального заявления. Отметим, что уже в ближайшее время военные могут объявить об отставке всего кабмина и формировании совета, который временно встанет во главе Судана.

Упрощены выплаты семьям с детьми Депутаты Госдумы упростили получение выплат на детей. Соответствующие поправки в закон приняты в третьем, последнем чтении. Предполагается, что родители в связи с рождением первого или второго ребенка смогут подать заявление о ежемесячных выплатах не только по месту регистрации, но и фактического проживания. Это касается и семей с усыновленными детьми. «В единой системе государственной будет зарегистрировано их обращение, должно быть обязательно отражено, что семья получает выплату. Семья ставит в известность органы соцзащиты о том, что оно или Пенсионного фонда пребывает на той или иной территории и пользуется выплатой», — сказала Ольга Окунева, первый зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Закон о надежном Интернете Тем временем Госдума приняла еще один законопроект — «о надежном Интернете». Но пока лишь во втором чтении. Он предполагает меры для обеспечения безопасности российской сети. О том, что Рунету необходима запасная структура, депутаты говорят уже давно. Потому что внешние угрозы опасность представляют крайне серьезную: «Потери российской экономики от отсутствия работы качественного Интернета в России, просто в течение одних суток, оценивается в 20 млрд рублей. А сегодня те средства, которые закладываются, речь о порядка 20–30 млрд, всего на обеспечение стабильной работы в случае воздействия таких угроз в целом», — сказал Леонид Левин, председатель Комитета по информационной политике. В случае отключения будет парализована работа банковских систем и других электронных услуг. Но Госдума убеждена — закон защитит Рунет от любых атак. При этом речи ни о каком тотальном госконтроле и близко не идет, как это преподносят некоторые противники закона. Иностранные сайты продолжат работу в прежнем режиме, а Россия останется частью мировой сети.