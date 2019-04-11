Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

МИД Эстонии запретил российскому паруснику «Седов» входить в эстонские территориальные воды, об этом 10 апреля сообщил ресурс Sputnik Эстония. Тем самым де-факто оказался сорван запланированный на 13-14 апреля визит «Седова» в Таллин. Чем же оказалось вызвано это, прямо скажем, довольно странное решение эстонской стороны?

Давайте разберемся вместе. Но сначала выясним, что собой представляет учебное парусное судно «Седов».

«Разум победит, и мы обязательно встретимся»

Четырехмачтовый барк. Длина — 97,9 м. Ширина — 14,66 м. Водоизмещение — 7320 тонн. Площадь парусности — 4192 м². Полная высота первой грот-мачты — 63,5 м. Экипаж — 54 моряка и 146 курсантов.

История этого парусного гиганта началась в 20-х годах прошлого века в Германии. Спущенный на воду в Киле под названием «Магдалена Виннен II» барк исправно служил на южноамериканской и австралийской линиях грузоперевозок. Затем барк был переоборудован в учебное судно. В годы Второй мировой парусник использовался как несамоходная баржа для снабжения частей Вермахта. Удивительно, но барк уцелел в военное лихолетье и после окончания боевых действий достался Советскому Союзу, где в декабре 1945 года получил новое имя — «Седов».

В первое плавание под советским флагом учебное парусное судно (УПС) «Седов» вышло в июне 1952 года. С тех пор грациозная и величественная четырехмачтовая «школа под парусами» превратилась в настоящую легенду отечественного флота. Оставив за кормой тысячи миль, барк в буквальном смысле вырастил целые поколения советских и российских моряков. «Седов» ходил в кругосветки, побеждал в парусных регатах, неоднократно проходил ремонт и модернизацию. Но, несмотря на свой почтенный возраст, неизменно возвращался в моря и океаны.

6 апреля текущего года УПС «Седов» покинул Светловский судоремонтный завод и, миновав Калининградский морской судоходный канал, взял курс на Германию. В соответствии с графиком навигации на 2019 год этот рейс для «Седова» стал первым. А для самого судна — юбилейным сотым. Согласно плану рейса, красавец-барк должен был посетить германский Росток, эстонский Таллин, польскую Гдыню и 2 мая вернуться в российский Калининград.

На первых порах в юбилейном рейсе все шло штатно. Находившиеся на «Седове» 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства, заселившиеся на барк еще во второй декаде марта, приступили к плановым занятиям… А затем мир узнал о неожиданном «перформансе» МИД Эстонии, без какого-либо объяснения причин запретившего барку заходить в Таллин.

Факт запрета подтвердил прессе капитан-наставник «Седова» Михаил Новиков, добавивший, что каких-то навигационных проблем для барка решение МИД Эстонии не создает. УПС просто продолжит свой путь в соответствии с планом рейса без захода в Таллин.

В свою очередь капитан барка Евгений Ромашкин отметил, что многих в Таллине решение эстонского МИД расстроило. В прошлом году в столице Эстонии «Седов» посетили более девяти тысяч жителей и гостей города. Разумеется, многие из них были разочарованы известием, что встреча с российским парусником в 2019 году не состоится.

«Спасибо всем, кто нас ждал. Хочу сказать, что разум победит, и мы обязательно встретимся», — добавил Евгений Ромашкин.

Российские суда как «угроза нацбезопасности»

Посольство России в Эстонии на решение эстонской стороны отреагировало соответствующим заявлением.

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля сего года заход в территориальные воды Эстонской республики как недружественный акт эстонских властей, тем более, что он осуществлен накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии», — говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что в памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — «Седов» и «Мир». Это стало подлинным праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих российских УПС.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего и вернувшего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о запрете», — подчеркнуло в своем заявлении посольство РФ в Эстонии.

Что ж, теперь, пожалуй, пора попробовать понять, чем же могло быть аргументировано решение МИД Эстонии «не пущать» в апреле 2019-го УПС «Седов» в Таллин. При этом, напомним, визит летом 2018 года в тот же Таллин российских УПС «Седов» и «Мир» возражений со стороны МИД Эстонии не вызвал. Что же изменилось в Эстонии за последнее время?

Во-первых, заметно поменялся состав парламента страны. Формально в марте 2019 года на выборах в парламент Эстонии победила праволиберальная Партия реформ, набравшая 28,9% голосов. Однако впоследствии Центристская партия, набравшая 23%, сумела договориться с двумя радикальными партиями — Консервативной (EKRE) и националистическим движением «Отечество». В результате этого коалиционного соглашения по формированию правительства Эстонии реальную власть в стране получили ультраправые движения и националисты. То есть люди, крайне негативно относящиеся как к русскоязычному населению Эстонии, так и к России.

Во-вторых, стало следствием «во-первых». Тогда же, в марте 2019 года, департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный рапорт об угрозах международной безопасности. В нем на 61 страницах из 67 имеющихся перечислялись все мыслимые и немыслимые опасности, грозящие Эстонии со стороны РФ. Просто для сравнения укажем, что проблеме международного терроризма в упомянутом документе оказалась уделена лишь пара страниц...

В число перечисленных эстонскими разведчиками «русских угроз» попала и целая глава, повествующая, как РФ якобы использует свои гражданских суда для подрыва безопасности соседних стран. Мол российские гражданские суда регулярно без разрешения пытаются с разведывательными целями проникнуть в территориальные воды Эстонии.

Также в рапорте отмечается, что «новым и развивающимся направлением становится использование [Россией. — прим. ФАН] в разведывательных целях» больших парусников государственных и учебных заведений, участвующих в морских походах, регатах и фестивалях по всему миру. Подчеркивается, что во время подобных походов российской стороной организуются встречи (и чуть ли не вербовка) экипажей парусников с посещающими УПС политиками, представителями местных самоуправлений и бизнесменами. По мнению сотрудников департамента внешней разведки Эстонии, визиты российских судов сопровождаются миссионерской работой РПЦ и активной «пропагандистской деятельностью», что несомненно «представляет угрозу для нацбезопасности Эстонии».

Так, например, на борту российского учебного парусника «Мир» размещен морской Русский центр фонда «Русский мир» — какой ужас!

И так далее, и тому подобное. Чем больше читаешь рапорт департамента внешней разведки Эстонии, тем ярче перед глазами встает картина: в утреннем тумане от борта заякорившегося в гавани Таллина «Седова» отчаливают шлюпки, битком набитые одноглазыми и одноногими по пиратской моде агентами ГРУ. Отчаливают и гребут брать на абордаж Эстонию…

Словом, тезисы эстонских разведчиков были бы очень смешными, если не были бы столь печальными в свете текущих российско-эстонских отношений.

11 апреля пресс-служба МИД Эстонии наконец озвучила официальную причину запрета на заход «Седова» в Таллин. Мол на борту российского барка находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. В общем, «Крым», «санкции», «ну вы же понимаете»…

«Агенты Кремля» и подстава неонацистов

Прокомментировать претензии эстонской стороны Федеральное агентство новостей попросило человека, не понаслышке знакомого с морем и парусами, — бывшего боцмана грота УПС «Мир», а ныне яхтенного капитана Дениса Тоскина.

— Денис, российские учебные парусные суда могут выполнять разведывательные задачи? — Любое гражданское судно может выполнять разведывательные функции в интересах государства. Но применительно к УПС — это может быть исключительно визуальная разведка, вряд ли способная добыть особо ценную информацию. Простите, но что в территориальных водах той же Эстонии мы не видели? — Почему только визуальная разведка? — Потому что никто, будучи в здравом уме, никаких технических средств разведки (ТСР) на учебные парусники ставить не будет. Ведь вместе с ТСР на борт судна придется сажать и специалистов для обслуживания этой аппаратуры. Эти люди вряд ли будут похожи на штатный экипаж судна и курсантов. Практически все наши УПС возят отечественных и иностранных туристов, для которых вычислить на ограниченной территории судна военных не является проблемой от слова «совсем». — Насколько, на твой взгляд, соответствует истине утверждение эстонских разведчиков, что российские УПС активно используются Москвой для агрессивной пропагандистской деятельности за рубежом? — Любой наш учебный парусник — это, прежде всего, посол страны. Можно даже сказать — лицо страны. Заход в иностранные порты таких легендарных парусников как «Седов» и «Крузенштерн» привлекает огромное количество посетителей. Многие из них мечтают выйти в море на УПС «Мир» — самом быстром учебном паруснике планеты. Попадая на борт российских УПС, иностранцы видят обычных русских, без всякой вражды и агрессии. Понятно, что при этом известные иностранные стереотипы часто ломаются, и гости покидают наши парусники совсем с иными ощущениями от общения с русскими, чем те, что навязывают своим гражданам местные СМИ. — Фигурально выражаясь, по трапу на берег с УПС возвращаются уже «агенты Кремля»? — Можно и так сказать. Как же тут иностранным госструктурам, привыкшим к русофобским тезисам, не начать трубить об «агрессивной пропагандистской деятельности», осуществляемой во время визитов российских УПС?.. Кстати, я знаю многих иностранцев, для которых визит на борт нашего УПС, а то и плавание на наших парусниках, является уже обязательным ежегодным мероприятием. Думаю, таких иностранцев уже действительно можно смело называть «агентами Кремля». Ну, или просто людьми, влюбленными в море и паруса.

История упадка

Политическую подоплеку инцидента с «Седовым» объяснил ФАН политолог и автор книги «История упадка. Почему у Прибалтики не получилось» Александр Носович.