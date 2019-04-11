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Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

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Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

МИД Эстонии запретил российскому паруснику «Седов» входить в эстонские территориальные воды, об этом 10 апреля сообщил ресурс Sputnik Эстония. Тем самым де-факто оказался сорван запланированный на 13-14 апреля визит «Седова» в Таллин. Чем же оказалось вызвано это, прямо скажем, довольно странное решение эстонской стороны?

Давайте разберемся вместе. Но сначала выясним, что собой представляет учебное парусное судно «Седов».

«Разум победит, и мы обязательно встретимся»

Четырехмачтовый барк. Длина — 97,9 м. Ширина — 14,66 м. Водоизмещение — 7320 тонн. Площадь парусности — 4192 м². Полная высота первой грот-мачты — 63,5 м. Экипаж — 54 моряка и 146 курсантов.

История этого парусного гиганта началась в 20-х годах прошлого века в Германии. Спущенный на воду в Киле под названием «Магдалена Виннен II» барк исправно служил на южноамериканской и австралийской линиях грузоперевозок. Затем барк был переоборудован в учебное судно. В годы Второй мировой парусник использовался как несамоходная баржа для снабжения частей Вермахта. Удивительно, но барк уцелел в военное лихолетье и после окончания боевых действий достался Советскому Союзу, где в декабре 1945 года получил новое имя — «Седов».

В первое плавание под советским флагом учебное парусное судно (УПС) «Седов» вышло в июне 1952 года. С тех пор грациозная и величественная четырехмачтовая «школа под парусами» превратилась в настоящую легенду отечественного флота. Оставив за кормой тысячи миль, барк в буквальном смысле вырастил целые поколения советских и российских моряков. «Седов» ходил в кругосветки, побеждал в парусных регатах, неоднократно проходил ремонт и модернизацию. Но, несмотря на свой почтенный возраст, неизменно возвращался в моря и океаны.

Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

6 апреля текущего года УПС «Седов» покинул Светловский судоремонтный завод и, миновав Калининградский морской судоходный канал, взял курс на Германию. В соответствии с графиком навигации на 2019 год этот рейс для «Седова» стал первым. А для самого судна — юбилейным сотым. Согласно плану рейса, красавец-барк должен был посетить германский Росток, эстонский Таллин, польскую Гдыню и 2 мая вернуться в российский Калининград.

На первых порах в юбилейном рейсе все шло штатно. Находившиеся на «Седове» 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства, заселившиеся на барк еще во второй декаде марта, приступили к плановым занятиям… А затем мир узнал о неожиданном «перформансе» МИД Эстонии, без какого-либо объяснения причин запретившего барку заходить в Таллин.

Факт запрета подтвердил прессе капитан-наставник «Седова» Михаил Новиков, добавивший, что каких-то навигационных проблем для барка решение МИД Эстонии не создает. УПС просто продолжит свой путь в соответствии с планом рейса без захода в Таллин.

В свою очередь капитан барка Евгений Ромашкин отметил, что многих в Таллине решение эстонского МИД расстроило. В прошлом году в столице Эстонии «Седов» посетили более девяти тысяч жителей и гостей города. Разумеется, многие из них были разочарованы известием, что встреча с российским парусником в 2019 году не состоится.

«Спасибо всем, кто нас ждал. Хочу сказать, что разум победит, и мы обязательно встретимся», — добавил Евгений Ромашкин.

Российские суда как «угроза нацбезопасности»

Посольство России в Эстонии на решение эстонской стороны отреагировало соответствующим заявлением.

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля сего года заход в территориальные воды Эстонской республики как недружественный акт эстонских властей, тем более, что он осуществлен накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии», — говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что в памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — «Седов» и «Мир». Это стало подлинным праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих российских УПС.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего и вернувшего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о запрете», — подчеркнуло в своем заявлении посольство РФ в Эстонии.

Что ж, теперь, пожалуй, пора попробовать понять, чем же могло быть аргументировано решение МИД Эстонии «не пущать» в апреле 2019-го УПС «Седов» в Таллин. При этом, напомним, визит летом 2018 года в тот же Таллин российских УПС «Седов» и «Мир» возражений со стороны МИД Эстонии не вызвал. Что же изменилось в Эстонии за последнее время?

Во-первых, заметно поменялся состав парламента страны. Формально в марте 2019 года на выборах в парламент Эстонии победила праволиберальная Партия реформ, набравшая 28,9% голосов. Однако впоследствии Центристская партия, набравшая 23%, сумела договориться с двумя радикальными партиями — Консервативной (EKRE) и националистическим движением «Отечество». В результате этого коалиционного соглашения по формированию правительства Эстонии реальную власть в стране получили ультраправые движения и националисты. То есть люди, крайне негативно относящиеся как к русскоязычному населению Эстонии, так и к России.

Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

Во-вторых, стало следствием «во-первых». Тогда же, в марте 2019 года, департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный рапорт об угрозах международной безопасности. В нем на 61 страницах из 67 имеющихся перечислялись все мыслимые и немыслимые опасности, грозящие Эстонии со стороны РФ. Просто для сравнения укажем, что проблеме международного терроризма в упомянутом документе оказалась уделена лишь пара страниц...

В число перечисленных эстонскими разведчиками «русских угроз» попала и целая глава, повествующая, как РФ якобы использует свои гражданских суда для подрыва безопасности соседних стран. Мол российские гражданские суда регулярно без разрешения пытаются с разведывательными целями проникнуть в территориальные воды Эстонии.

Также в рапорте отмечается, что «новым и развивающимся направлением становится использование [Россией. — прим. ФАН] в разведывательных целях» больших парусников государственных и учебных заведений, участвующих в морских походах, регатах и фестивалях по всему миру. Подчеркивается, что во время подобных походов российской стороной организуются встречи (и чуть ли не вербовка) экипажей парусников с посещающими УПС политиками, представителями местных самоуправлений и бизнесменами. По мнению сотрудников департамента внешней разведки Эстонии, визиты российских судов сопровождаются миссионерской работой РПЦ и активной «пропагандистской деятельностью», что несомненно «представляет угрозу для нацбезопасности Эстонии».

Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

Так, например, на борту российского учебного парусника «Мир» размещен морской Русский центр фонда «Русский мир» — какой ужас!

И так далее, и тому подобное. Чем больше читаешь рапорт департамента внешней разведки Эстонии, тем ярче перед глазами встает картина: в утреннем тумане от борта заякорившегося в гавани Таллина «Седова» отчаливают шлюпки, битком набитые одноглазыми и одноногими по пиратской моде агентами ГРУ. Отчаливают и гребут брать на абордаж Эстонию…

Словом, тезисы эстонских разведчиков были бы очень смешными, если не были бы столь печальными в свете текущих российско-эстонских отношений.

11 апреля пресс-служба МИД Эстонии наконец озвучила официальную причину запрета на заход «Седова» в Таллин. Мол на борту российского барка находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. В общем, «Крым», «санкции», «ну вы же понимаете»…

«Агенты Кремля» и подстава неонацистов

Прокомментировать претензии эстонской стороны Федеральное агентство новостей попросило человека, не понаслышке знакомого с морем и парусами, — бывшего боцмана грота УПС «Мир», а ныне яхтенного капитана Дениса Тоскина.

Денис, российские учебные парусные суда могут выполнять разведывательные задачи?

— Любое гражданское судно может выполнять разведывательные функции в интересах государства. Но применительно к УПС — это может быть исключительно визуальная разведка, вряд ли способная добыть особо ценную информацию. Простите, но что в территориальных водах той же Эстонии мы не видели?

Почему только визуальная разведка?

— Потому что никто, будучи в здравом уме, никаких технических средств разведки (ТСР) на учебные парусники ставить не будет. Ведь вместе с ТСР на борт судна придется сажать и специалистов для обслуживания этой аппаратуры. Эти люди вряд ли будут похожи на штатный экипаж судна и курсантов. Практически все наши УПС возят отечественных и иностранных туристов, для которых вычислить на ограниченной территории судна военных не является проблемой от слова «совсем».

Насколько, на твой взгляд, соответствует истине утверждение эстонских разведчиков, что российские УПС активно используются Москвой для агрессивной пропагандистской деятельности за рубежом?

— Любой наш учебный парусник — это, прежде всего, посол страны. Можно даже сказать — лицо страны. Заход в иностранные порты таких легендарных парусников как «Седов» и «Крузенштерн» привлекает огромное количество посетителей. Многие из них мечтают выйти в море на УПС «Мир» — самом быстром учебном паруснике планеты. Попадая на борт российских УПС, иностранцы видят обычных русских, без всякой вражды и агрессии. Понятно, что при этом известные иностранные стереотипы часто ломаются, и гости покидают наши парусники совсем с иными ощущениями от общения с русскими, чем те, что навязывают своим гражданам местные СМИ.

Фигурально выражаясь, по трапу на берег с УПС возвращаются уже «агенты Кремля»?

— Можно и так сказать. Как же тут иностранным госструктурам, привыкшим к русофобским тезисам, не начать трубить об «агрессивной пропагандистской деятельности», осуществляемой во время визитов российских УПС?..

Кстати, я знаю многих иностранцев, для которых визит на борт нашего УПС, а то и плавание на наших парусниках, является уже обязательным ежегодным мероприятием. Думаю, таких иностранцев уже действительно можно смело называть «агентами Кремля». Ну, или просто людьми, влюбленными в море и паруса.

Российский парусник «Седов» напугал эстонский МИД

История упадка

Политическую подоплеку инцидента с «Седовым» объяснил ФАН политолог и автор книги «История упадка. Почему у Прибалтики не получилось» Александр Носович.

Александр, МИД Эстонии первоначально никак не аргументировал запрет паруснику «Седов» заходить в эстонские территориальные воды. Только сегодня был озвучено, что на борту парусника находятся керченские курсанты, а это в связи с непризнанием Эстонией Крыма частью РФ не позволяет «Седову» входить в эстонские воды. Однако эксперты сходятся во мнении, что одной из причин запрета могла стать публикация в марте 2019-го рапорта департамент внешней разведки Эстонии, в котором были озвучен длинный список претензий к российским гражданским судам, не исключая и учебные парусники. Действительно ли визиты российских учебных парусных судов несут угрозу для нацбезопасности Эстонии?

— В упомянутом вами докладе эстонских спецслужб содержится формулировка, согласно которой российские гражданские суда могут представлять угрозу, потому что на этих судах могут находиться российские шпионы и «агенты влияния». Замечу, постоянно повторяющееся слово «могут» проходит рефреном через весь доклад: «могут использоваться в разведывательных целях», «могут заниматься сбором информации», «могут вести пропаганду»…

Практически каноническое highly likely…

— Подобная стилистика доказывает, что в случае с документом департамента внешней разведки Эстонии мы имеем дело не столько с аналитикой спецслужб, сколько с публицистикой, рассчитанной на электорат эстонских националистов. То есть перед нами просто образец дешевой антироссийской пропаганды. Причем пропаганды, которая имеет в Эстонии юридическую силу. Потому что документ департамента внешней разведки — это весьма серьезно. При этом совершенно очевидно, что учебный парусник представлять прямой военной угрозы для Эстонии не может.

Так почему же эстонские власти решили не пускать «Седов» в Таллин? Только из-за керченских курсантов?

— Думаю, инцидент с «Седовым» напрямую связан с анонсированным визитом в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Визитом, информация о котором оказалась большой неожиданностью для многих не только в РФ, но и в самой Эстонии. Как известно, на недавно состоявшихся в Эстонии парламентских выборах триумфально выступили эстонские ультраправые.

Национал-радикалы?

— Это для них слишком мягкое название. Фактически, это неонацисты. Я имею в виду EKRE. На днях они сформировали коалицию и вошли в правительство. Теперь в Эстонии ожидается заметное усиление антироссийской пропаганды, новое наступление на русские гимназии и, судя по всему, оспаривание эстонско-российской пограничной линии.

При чем тут граница?

— В EKRE не признают современные договоренности о границе и апеллируют к Тартускому мирному договору между РСФСР и Эстонской республикой 1920 года, по которому Эстонии принадлежал ряд территорий, ныне являющихся северо-западными районами РФ. Инцидент с «Седовым» вполне можно рассматривать как попытку своеобразной «подставы» со стороны эстонских ультраправых на грядущих переговорах российского и эстонского президентов. Фактически мы имеем дело с сигналом, что сближения Москвы с Таллином и какой-либо стабилизации межгосударственных отношений провластные эстонские структуры не хотят.

Пока официальная реакция России на инцидент с «Седовым» ограничивается заявлением посольства РФ в Эстонии. Может, Москве стоит проводить более жесткую линию в отношении Таллина? Например, отменить тот самый визит президента Эстонии в Россию?

— Конечно, это решать президенту России, но я бы не стал отменять визит Керсти Кальюлайд. Полагаю, если нам предоставляется столь роскошная возможность на уровне первого лица сказать все, что мы думаем о современной иррациональной антироссийской политике прибалтийских государств в целом, и Эстонии в частности, этой возможностью необходимо воспользоваться.

Автор: Андрей Союстов
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