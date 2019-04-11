Почему США нужна «российская угроза»

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал неоправданным размещение военного контингента Вашингтона на территории Европы. Он подчеркнул, что США раздувают «российскую угрозу». По мнению политолога Андрея Колядина, американскую сторону в данном случае интересуют вопросы финансовой выгоды, что грозит серьезной опасностью для всего мира.

Макгрегор в интервью FoxNews отметил, что у Соединенных Штатов нет необходимости размещать войска, чтобы противостоять России и Китаю. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Запад и завоевывать Европу. А вот Вашингтон как раз делает все возможное, чтобы на территории европейских государств появились американские военные базы и техника.

«Существующие лобби располагают колоссальными средствами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном», — рассказал военный.

С позицией Макгрегора солидарен политолог, действительный государственный советник РФ второго класса Андрей Колядин. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, как несколько лет назад лично обсуждал с американскими коллегами проблемы усиления военного контингента и вопросы мира. Эксперт объяснил нужду Вашингтона в «военной угрозе России».

«Мы эту тему обсуждали с американским истеблишментом сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента. Мне удалось встретиться с рядом сенаторов и конгрессменов из Соединенных Штатов Америки, представителем клана Рокфеллеров. Как раз мы говорили, что существуют ястребы, которым выгодна война. Они обычно представляют интересы вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Их мало интересует, будет ли война, погибнут ли миллионы людей или нет», — посетовал эксперт.

По словам Колядина, США заинтересованы в том, чтобы получать прибыль с любых угроз, которые сами и создают, портя отношения с различными странами.

«Как сказал Рокфеллер: меня не интересует личное обогащение, с этим все нормально, мне важно, чтобы мои внуки не ходили земле, посыпанной радиоактивным пеплом. К большому сожалению, эти разумные идеи, свойственные немногим политикам, остались в стороне», — добавил политолог.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Вашингтон ведет неконструктивную политику, основанную на личной выгоде. Воинствующая риторика Соединенных Штатов рано или поздно может привести к трагическим последствиям для всего мира, уверен он.

«Неслучайно в последнее время Трамп говорил, что намерен в 1,5 раза повысить стоимость оплаты для Европы за пребывание американского контингента. В рамках таких программ как раз и происходит экспансия американских военных на европейских территориях. В конце концов, это нагнетает обстановку на международной арене и может привести к войне», — резюмировал Андрей Колядин.

Ранее в Госдуме поддержали заявление немецкого политика о незаконности санкций США.