Эксперт объяснил, почему Арктический форум ознаменовал провал плана США в регионе

Санкт-Петербург, 11 апреля. Международный арктический форум собрал в Петербурге лидеров Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Историческая встреча представителей «арктических друзей» Америки в России ознаменовала провал плана США в Арктике, считает журналист Камран Гасанов.

Международный арктический форум в России посетили лидеры двух стран ЕС — Швеции и Финляндии, а также двух стран НАТО — Исландии и Норвегии. Несмотря на санкционную политику и общие антироссийские настроения, страны выразили готовность развивать Арктику совместно с Россией. Журналист «Царьграда» Гасанов объяснил, почему России нужна Арктика.

По мнению эксперта, прежде всего, Арктика — это «русский шелковый путь», который составит альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь». Таяние льдов Северного Ледовитого океана открывает широкие возможности для судоходства. Путь через Арктику составит конкуренцию Суэцкому каналу для доставки товаров из Северной Европы в Азию.

Кроме того, в Арктике сосредоточено 30% мирового запаса газа и 13% нефти. Также в Арктике найдены золото, алмазы, медь, уран и другие металлы. Эксперты уверяют, что к 2050 году треть добычи российского газа будет осуществляться на арктических месторождениях.

Однако не стоит забывать и о геополитическом факторе. Так, Россия в арктическом регионе окружена странами НАТО и граничит с Аляской. При этом ледокольный флот РФ в разы превышает силы НАТО. «Арктические друзья» США в лице Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии выразили готовность сотрудничать с РФ в Арктике, что ознаменовало крах плана США утвердиться в северном регионе.

Американские СМИ заявляют о «плане Путина», который включает строительство портов и прочих объектов инфраструктуры в Арктике, а также усиление арктического флота. Учитывая тот факт, что в 2018 году в Норвегии проходили учения против вымышленного нападения России с севера, то визит лидеров государств на Арктический форум свидетельствует о провале плана, пишет Infox.ru.

По итогам Арктического форума доктор политических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина вывела идеологические основания российской политики на Севере. По мнению Ереминой, прежде всего необходимо сформулировать взаимосвязанные и практико-ориентированные идеи, поскольку любая идеология состоит как из набора идей, так и из набора практических рекомендаций по их реализации. С учетом современных реалий арктическая стратегия может быть сформулирована как «идеология трех О»: осмысление, освоение, оборона.