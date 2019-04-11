Еврокомиссия объяснила, почему не вмешивается в дело Ассанжа

Брюссель, 11 апреля. Европейская комиссия считает арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне «судебным делом» и не вмешивается в него. Об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, высший орган исполнительной власти Европейского союза не комментирует ситуацию, однако внимательно за ней следит. Схинас объяснил, почему Еврокомиссия не вмешивается в дело Ассанжа.

«ЕК исходит из того, что этот арест произведен на основе европейского ордера. Когда есть судебное постановление, чиновники не должны вмешиваться», — рассказал он.

Напомним, о задержании австралийца стало известно в четверг. По данным пресс-службы Скотленд-Ярда, Ассанж пробудет в полицейском участке в центре Лондона до заседания Вестминстерского магистратского суда, пишет Infox.ru. Эквадор отказал Ассанжу в убежище, где он скрывался с 2012 года.

Несколько лет назад основатель WikiLeaks обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США, передает НСН.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа доступа в Интернет и права принимать посетителей. В конце августа прошлого года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что австралиец не может вечно находиться на территории эквадорского посольства в Лондоне, напоминает «Ридус».

Один из адвокатов австралийца Барри Поллак был уверен в том, что власти Эквадора могут аннулировать решение о предоставлении Ассанжу убежища, а также выдворить его из посольства в Лондоне и выдать США.