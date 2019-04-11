Бойко объяснил, почему парламент Украины надо распустить

Киев, 11 апреля. Депутат Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что действующий парламент на Украине необходимо распустить как можно скорее, поскольку он принимает законы «абсолютно ненужные и бесполезные» для граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бойко, опубликованное на сайте партии.

«Работу парламента как нельзя лучше оценили украинцы — на сегодняшний день действующий парламент имеет уровень доверия 4%, он такие цифры заслужил», — уверен украинский депутат, отмечая, что парламент «себя исчерпал».

По его словам, правящее большинство, которое было сформировано после избрания кабинета министров в 2014 году, взяло курс на принятие законов, абсолютно ненужных и бесполезных для украинцев.

«Чем раньше будет распущен нынешний парламент, тем лучше для страны и людей», — подчеркнул экс-кандидат в президенты Украины.

Бойко также выразил уверенность в том, что Верховная рада была выгодна лишь главе государства Петру Порошенко.

Напомним, выборы главы государства состоялись на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия в прошедшее воскресенье объявила финальные результаты первого тура выборов президента, во второй тур вышли юморист и актер Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко. Бойко также выдвигал свою кандидатуру на пост президента, однако занял лишь четвертую строчку и во второй тур не прошел. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Выборы парламента на Украине должны пройти осенью.