Эксперт назвал главного виновника выдачи Ассанжа

Основатель и директор WikiLeaks Джулиан Ассанж был вынесен на руках сотрудниками британской полиции с территории посольства Эквадора и помещен под арест. Как заявил адвокат Ассанжа, журналисту грозит депортация в США. В ближайшие 24 часа может состояться судебное заседание по этому поводу, которое и станет определяющим в судьбе Джулиана Ассанжа.

Известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир прокомментировал известие об аресте основателя WikiLeaks в беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей.

«Очень грустно. Тревожно, опасно и очень боязно», — отметил он.

По словам Шамира, подобное могло произойти только лишь из-за предательства в Эквадоре на самом высоком уровне.

Израэль Шамир кратко раскрыл цепочку, которая привела к столь постыдному событию. Тянется эта история, по мнению публициста, еще от прежнего президента Эквадора Рафаэля Корреа, который «был замечательным человеком, стремился к социализму, хотел нового, но у него были свои недостатки».

«Один из главных недостатков заключался в том, что он [Корреа] приближал того, кто к нему подлизывался. А того, кто к нему не подлизывался, он отдалял. У него был такой очень личный стиль. Вторая вещь — он старался не радикализировать социализм, держаться в рамках того, что принято в Латинской Америке. Эти две вещи и погубили его в свое время», — объяснил журналист-международник.

В итоге Корреа передал власть своему преемнику Ленину Морено, который оказался не тем, за кого себя выдавал.

«Ленин Морено сразу сделал поворот в сторону Америки и немедленно объявил своего предшественника в розыск», — рассказал Шамир.

Он напомнил, что сейчас Корреа скрывается в Европе, просит политическое убежище.

Как передают СМИ, экс-президент Эквадора одним из первых в мире откликнулся на новость об аресте Джулиана Ассанжа. Корреа назвал Ленина Морено, отказавшего Ассанжу в убежище, самым большим предателем в истории страны.

«Морено, несмотря на то, что родители назвали его Ленин, оказался проамериканской гнидой», — констатировал Израэль Шамир.

Говоря о дальнейшей службе основателя WikiLeaks, публицист отметил, что вероятность его депортации в США очень велика.

«Сейчас началась борьба против этого. И не очевидно, что это произойдет. Джулиан много лет ходит по лезвию бритвы и до сих пор жив. И может еще пройти немало. Так что рано еще заказывать заупокойную. Посмотрим», — выразил свое мнение публицист.

Ранее в интервью ФАН Израэль Шамир напомнил, что у Ассанжа был единственный шанс вырваться из лап тех сил, которые его преследовали. Он мог пойти по пути Эдварда Сноудена и укрыться в России. Однако такая возможность растаяла после того, как основатель WikiLeaks был заблокирован в посольстве Эквадора.