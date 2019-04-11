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Президент Эквадора заверил, что Ассанжу не грозит казнь

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Президент Эквадора заверил, что Ассанжу не грозит казнь

Москва, 11 апреля. Арестованному в Великобритании основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не угрожает смертная казнь, заверил президент Эквадора Ленин Морено. По его словам, Ассанж не будет экстрадирован в страну, где по отношению к нему может быть применено такое наказание.

Морено заявил, что соответствующие гарантии в письменной форме Эквадору предоставила британская сторона.

«Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь», — говорится в заявлении Морено, опубликованном в Twitter.

Об аресте Ассанжа в четверг сообщила Столичная полиция Лондона. Как отмечалось в сообщении, 47-летний основатель WikiLeaks был задержан по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Арест был произведен после того, как Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище из-за многочисленных нарушений международных конвенций. В настоящее время Ассанж находится в полицейском участке в центре британской столицы. Там он будет оставаться до Вестминстерского магистратского суда.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. За публикацию документов Госдепа Ассанжа могут приговорить в США к 35 годам тюрьмы или смертной казни. Об убежище политик просил, опасаясь, что шведские власти могут передать его Вашингтону.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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