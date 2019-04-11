Киевляне сняли на видео несущийся по «встречке» кортеж Порошенко

Киев, 11 апреля. Кортеж президента Украины Петра Порошенко на большой скорости проехал по встречной полосе в Киеве, чтобы объехать пробку.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», несущиеся автомобили с правительственными номерами были замечены возле дома офицеров в Киеве. Таким образом, кортеж пытался миновать скопление машин на улице Грушевского.

Отметим, что машины первого лица государства и сопровождения уже не первый раз ездят по «встречке». Точно так же президентский кортеж объезжал пробку на Грушевского в мае 2017 года и в апреле 2016. Тогда, по информации украинских СМИ, машины из гаража администрации президента двигались со скоростью 129 км в час, что сопоставимо с максимальной рекомендованной скоростью на немецких автобанах.

Впрочем, позволить разгоняться до 100 км и выше кортеж президента может лишь в Киеве. Во время визита Порошенко в Червоноград (Львовская область) в феврале этого года кортеж был вынужден передвигаться предельно медленно из-за ухабистых дорог.

Нарушения правил дорожного движения и скоростного режима эскортом президента Украины не только создает аварийные ситуации, но и приводит к ДТП. Так, например, в июне прошлого года полицейская машина, сопровождавшая автомобиль главы государства, сбила ребенка на проспекте Григоренко в Киеве. «Страна» сообщает, что Порошенко в этот момент торопился на встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.