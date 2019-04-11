Сирия, 11 апреля. Военнослужащие САА обнаружили братскую могилу жертв ИГИЛ1 в городе Меядин в Дейр-эз-Зоре. Два взрыва произошли в городе Манбидж в Алеппо. Турецкие самолеты были замечены над Тель-Абьядом в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по ликвидации следов присутствия исламистов недалеко от Алеппо; обнаружили братскую могилу в городе Меядин в Дейр-эз-Зоре; открыли огонь по позициям боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо.

Курды: пережили взрыв недалеко от города Аш-Шаддади в Хасаке; открыли беспорядочную стрельбу в одном из лагерей для беженцев в провинции Хасака.

ВВС Турции: были замечены над городом Тель-Абьяд на севере Ракки.

Провинция Алеппо

В городе Манбидж произошло два взрыва. Как передает военный источник в сети Twitter (RojavaCudi), на СВУ, заложенных на обочине шоссе, подорвался автомобиль одного из местных жителей. Водитель транспортного средства получил несерьезные ранения. Предполагаемыми организаторами теракта являются боевики «Исламского государства», действующие подпольно. Однако медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов ИГ1 к установке бомб.

Тем временем Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency) сообщает о том, что в провинции завершился новый этап работ, направленных на ликвидацию взрывных устройств, которые были обнаружены в схронах исламистов незаконных бандгрупп. Саперы Сирийской арабской армии (САА) уничтожили следы военного присутствия джихадистов в районе населенного пункта Тель-Балат восточнее административного центра провинции, а также на окраинах Алеппо — в пригородах Ар-Рамуса и Аль-Малях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал DeirezZor 24 сообщает о том, что военнослужащим армии Башара Асада удалось обнаружить братскую могилу недалеко от города Меядин, расположенного юго-восточнее Дейр-эз-Зора. В массовом захоронении находились останки людей, которые были казнены боевиками «Исламского государства» в конце 2017 года, перед тем как под натиском правительственных войск силы ИГ отступили в сторону границы с Ираком. Отмечается, что одно из эксгумированных тел удалось опознать. Напомним, Меядин перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемой ВКС России и проасадовскими ополченческими отрядами, в октябре 2017-го. Ожесточенные бои за город разворачивались на протяжении двух недель.

Провинция Ракка

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что турецкие военные самолеты были замечены в небе над городом Тель-Абьяд, расположенном у сирийско-турецкой границы. С какой целью были проведены вылеты, пока неизвестно. Некоторые военные эксперты сходятся во мнении, что это свидетельствует о готовности Анкары начать крупномасштабное наступление в Северной Сирии в ближайшее время. Напомним, накануне также поступали сведения о передислокации подкреплений вооруженных сил Турции в направлении города Манбидж на северо-востоке соседней провинции Алеппо.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) провела ответные обстрелы позиций боевиков вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Лахая в северной части Хамы. Согласно сведениям информационного портала Masar Press Agency, под ударом правительственных сил также оказались военные объекты исламистов в окрестностях города Мурек. Никаких данных о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, повторяющиеся провокации боевиков в демилитаризованной зоне вынуждают САА прибегать к ответным боевым действиям. Таким образом, радикалы продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что на юго-востоке от города Аш-Шаддади произошел взрыв. Бомба была активирована в момент проезда патрульных «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никаких данных о возможных жертвах среди курдских бойцов пока не поступало.

Между тем стало известно, что в одном из лагерей для беженцев в результате случайной перестрелки между бойцами SDF был ранен ребенок. О месте случившегося ничего неизвестно. Напомним, во многих пунктах временного размещения, расположенных в зонах контроля «демократических сил», наблюдается тяжелый гуманитарный кризис. Так, ранее сообщалось, что с начала года в лагере «Аль-Хол» погибли около 300 поселенцев, большая часть которых — женщины и дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)