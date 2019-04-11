Москва, 11 апреля. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» удерживает Вашингтон от выхода из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил руководитель комиссии Государственной думы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.

По его словам, американская сторона старается не разрывать отношения тогда, когда ей это выгодно.

В России рассказали, какая ракета удерживает США от выхода из СНВ-3. Гутенев напомнил, что Москва проводит испытания ракеты «Сармат», которая гораздо мощнее предшественников и практически неуязвима. В связи с этим, по словам политика, для Вашингтона сохранение СНВ-3 соответствует интересам безопасности.

«Сейчас, когда проходят успешные испытания «Сармата» — ракеты гораздо более мощной, чем ее предшественники, почти неуязвимой, для США сохранение СНВ-3 соответствует интересам их безопасности», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, американские военные надеялись, что российской армии не удастся совершить существенного прорыва в создании новых стратегических ракет, однако проект «Сармат» доказал им обратное.

Накануне США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РФ. Ранее сообщалось, что США изучают целесообразность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. В настоящее время Вашингтон и Москва обсуждают СНВ-3 в рамках консультативной миссии.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует выходить из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, так как подобный шаг был бы безответственным.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2011 году. Документ предполагает сокращение стратегических наступательных вооружений у России и США. Документ действует до 2021 года. Соглашение может быть продлено до 2026 года по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан в 1987 году. Говоря о причинах данного шага, глава Белого дома заявил, что российская сторона якобы «нарушает условия» ДРСМД.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал голословными обвинения американской стороны, отметив, что они являются предлогом для выхода США из ДРСМД. По словам главы государства, именно США нарушили договор, разместив на территории Румынии пусковые установки американской системы противоракетной обороны.