WikiLeaks обвинил Эквадор в нарушении международного права

Лондон, 11 апреля. Сотрудники британской полиции арестовали основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора, отказом австралийцу в убежище страна нарушила международное право, пишет WikiLeaks в своем микроблоге в Twitter.

«Эквадор незаконно прекратил (предоставление — прим.) политического убежища Ассанжа в нарушение международного права», — подчеркивается в сообщении Wikileaks.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Ранее сообщалось, что Ассанжа арестовали по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистратским судом. В настоящее время австралиец находится под стражей в центральном полицейском участке столицы Британии.

Напомним, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks несколько лет назад обратился к правительству Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства Соединенных Штатов, касающихся военной операции в Афганистане и Ираке.

В интервью Федеральному агентству новостей известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир заявил, что ситуация с возможной депортацией Ассанжа в США действительно тревожная. Он призвал в сложившейся ситуации надеяться на лучшее, напомнив о бывшем специальном агенте ЦРУ и АНБ Эдварде Сноудене, который получил убежище и вид на жительство в России.