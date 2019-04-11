Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

WikiLeaks обвинил Эквадор в нарушении международного права

251
0 Оставить комментарий

WikiLeaks обвинил Эквадор в нарушении международного права

Лондон, 11 апреля. Сотрудники британской полиции арестовали основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора, отказом австралийцу в убежище страна нарушила международное право, пишет WikiLeaks в своем микроблоге в Twitter.

«Эквадор незаконно прекратил (предоставление — прим.) политического убежища Ассанжа в нарушение международного права», — подчеркивается в сообщении Wikileaks.

Ранее сообщалось, что Ассанжа арестовали по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистратским судом. В настоящее время австралиец находится под стражей в центральном полицейском участке столицы Британии.

Напомним, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks несколько лет назад обратился к правительству Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства Соединенных Штатов, касающихся военной операции в Афганистане и Ираке.

В интервью Федеральному агентству новостей известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир заявил, что ситуация с возможной депортацией Ассанжа в США действительно тревожная. Он призвал в сложившейся ситуации надеяться на лучшее, напомнив о бывшем специальном агенте ЦРУ и АНБ Эдварде Сноудене, который получил убежище и вид на жительство в России.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров