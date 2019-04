Джеффри Раш отсудил более $607 тыс. за обвинения Daily Telegraph в домогательствах

Сидней, 11 апреля. Австралийский актер театра и кино Джеффри Раш отсудил у медиагруппы Nationwide News, которой принадлежит таблоид The Daily Telegraph, 607,5 тысячи долларов США за ложные обвинения в домогательствах. Такое постановление вынес Федеральный суд Австралии.

Судья Майкл Уинги в своем решении указал, что автор статей Джонатан Моран и агентство Nationwide News не сумели доказать правдивость данных, опубликованных в австралийском таблоиде в 2017 году. Он подчеркнул, что публикации об артисте являются не более чем «безрассудными проявлениями сенсационной журналистики самого худшего вида».

Сумма компенсации, которую определил суд, составила 850 тысяч австралийских долларов или 607,5 тысячи долларов США. Позднее также будет определена сумма ущерба, понесенного известным актером в связи с «потерянным доходом».

How The Daily Telegraph's 'truth' defence was torn apart https://t.co/cTy1P09iUi