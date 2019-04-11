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Джеффри Раш отсудил более $607 тыс. за обвинения Daily Telegraph в домогательствах

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Джеффри Раш отсудил более $607 тыс. за обвинения Daily Telegraph в домогательствах

Сидней, 11 апреля. Австралийский актер театра и кино Джеффри Раш отсудил у медиагруппы Nationwide News, которой принадлежит таблоид The Daily Telegraph, 607,5 тысячи долларов США за ложные обвинения в домогательствах. Такое постановление вынес Федеральный суд Австралии.

Судья Майкл Уинги в своем решении указал, что автор статей Джонатан Моран и агентство Nationwide News не сумели доказать правдивость данных, опубликованных в австралийском таблоиде в 2017 году. Он подчеркнул, что публикации об артисте являются не более чем «безрассудными проявлениями сенсационной журналистики самого худшего вида».

Сумма компенсации, которую определил суд, составила 850 тысяч австралийских долларов или 607,5 тысячи долларов США. Позднее также будет определена сумма ущерба, понесенного известным актером в связи с «потерянным доходом».

Напомним, в декабре прошлого года 67-летний Раш подал в суд на газету за клевету и нанесение непоправимого ущерба его репутации. Таблоидом были опубликованы два материала, в которых Раша обвиняли в якобы «недостойном поведении» и «сексуальных домогательствах» во время постановки «Короля Лира» в 2015 году.

Популярный артист категорически отверг эти нападки, обвинив The Daily Telegraph во лжи.

Раш является обладателем множества наград, среди которых премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и многие другие. Наибольшую известность ему принесли роли в киносерии «Пираты Карибского моря», а также в фильме «Король говорит!».

Ранее бывший помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что экс-вице-президент США Джо Байден в 2009 году неподобающим образом прикоснулся к ней и «потерся носами».

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Телерадиокорпорация ABC
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