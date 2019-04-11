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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Фикуока, 11 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала второй результат в ходе выступления на командном чемпионате мира в Японии. Короткую программу в исполнении россиянки судьи оценили в 80,54 балла.

Туктамышева выполнила прокат без ошибок, но отстала от японки Рике Кихире на 3,5 балла. Кихире получила за свое выступление 83,97 балла. На третьем месте еще одна представительница страны, принимающей чемпионат мира, — Каори Сакамото. Она набрала 76, 95 балла. Шестое место у россиянки Софьи Самодуровой (68,61 балла).

Турнир ISU World Team Trophy будет проходить в японской Фукуоке до 14 апреля.

Автор: Федор Веснин
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