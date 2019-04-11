Японская корпорация распространяет карты России без Крыма и Курил

Южно-Сахалинск, 11 апреля. Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) направило обращение в Государственную думу России с просьбой прояснить ситуацию, связанную с распространением на территории региона японской компанией «Мицуи» (Mitsui Group) географически неверных карт. На них Крым обозначен украинским регионом, а Курильские острова — японскими. Об этом в четверг заявил глава отделения Сергей Пономарев.

По его словам, специалисты указанной корпорации распространяли на Сахалине маленькие канцелярские наборы с изображениями компании. Уточняется, что в этом наборе были блокноты на текущий год и политические карты мира.

«Эти карты неверны географически и провокационны по сути, вопреки политико-географической реальности, существующей с 1945 года, острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, входящие в состав Сахалинской области РФ, показаны в составе Японии», — пожаловался Пономарев.

Кроме того, по его словам, в этих картах Крым показан как территория Украины, передает ТАСС.

В РГО подчеркивают, что такие географические карты распространяются не только на территории Сахалинской области, но и по всей стране, а также в других государствах.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».