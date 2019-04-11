Пригожин посоветовал Волочковой не открывать рот, а в соцсетях призвали молча «шпагатить»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что россияне, находящиеся за чертой бедности, сами в этом виноваты, и посоветовала тем, кому плохо живется в России, «вставать и выезжать в другие страны». На это отреагировали продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Елена Драпеко и пользователи соцсетей.

«Мои хорошие, все, кому здесь [в России] «не так». Вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», — сказала Волочкова в эфире программы A-Team на радио «Эхо Москва».

А на замечание радиоведущего о том, что почти 20 миллионов россиян не имеют возможности «встать и уехать», потому что находятся за чертой бедности, скандальная балерина сказала, что вместо того, чтобы ругать власти и крупные компании, надо «задать вопрос своей совести».

«Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя?» — заявила Анастасия Волочкова.

Она добавила, что в низком уровне жизни россияне виноваты сами, а в ответ на возражения ей всегда хочется сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?»

И эти слова балерины вызвали волну возмущения в ее адрес.

«Обалдеть можно просто, — изумился высказыванию любительницы садиться на шпагат продюсер Иосиф Пригожин. — Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот».

По словам собеседника Федерального агентства новостей, то, что думает, говорит и делает человек, зависит от уровня его образования, окружения, сферы интересов, профессии и так далее.

«А знает ли она, что в Европе сегодня огромное количество людей находятся за чертой бедности? Проблема, которую Волочкова пытается поднять, — это не ее проблема. Это проблема общегосударственная и общечеловеческая. Все хотят жить лучше. И чтобы создать условия для комфортной жизни большого количества людей, надо много работать. А давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком. Вы меня в неудобное положение ставите. Комментировать, что говорит Волочкова по части социальных вещей, — это абсолютнейшая чушь», — заявил Пригожин.

Не постеснялись в выражениях и в Госдуме. Так, актриса Елена Драпеко, являющаяся членом думского комитета по культуре, мягко говоря, усомнилась в умственных способностях Волочковой, но заметила, что реагировать на ее слова — неправильно.

Зато реакция соцсетей не заставила себя ждать. Россияне пришли к выводу, что иногда лучше просто садиться на шпагат, чем говорить.