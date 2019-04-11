Киев, 11 апреля. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал зарубежных партнеров предоставить Киеву оружие, чтобы он смог «защитить» Запад от «российской агрессии».

«Украина должна получить оборонительное вооружение от стран Запада. Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свободу. Мы на передовой», — пишет он в Twitter.

Яценюк попросил помочь 42-миллионному государству доказать, что демократия — не слова, Запад — союзник, а Россия — «агрессор».

Отметим, что Яценюк является одним из представителей так называемой партии войны, которая настроена на продолжение вооруженного противостояния в Донбассе и крайне агрессивно относится в России, обвиняя Москву во всех внутренних проблемах страны.

Именно он в свое время инициировал строительство стены на границе с Россией, которая, по подсчетам Госпогранслужбы, уже обошлась украинскому бюджету в 1,3 млрд гривен (48,6 млн долларов), хотя построена только на 30%. Украинские СМИ заявляют, что данный проект был с самого начала коррупционным и преследовал лишь одну цель — освоение бюджетных средств.

По словам депутата Государственной думы РФ Виктора Водолацкого, стена уже давно стала удобным способом быстрого обогащения для украинских чиновников, которые получают иностранное финансирование именно на такие «великие проекты». Парламентарий уверен, что около 80-90% всех выделенных средств попросту оседают в карманах коррупционеров.