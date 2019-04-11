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Замглавы ЕК назвал оптимальный вариант в ситуации с «Северным потоком — 2»

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Замглавы ЕК назвал оптимальный вариант в ситуации с «Северным потоком — 2»

Брюссель, 11 апреля. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович оценил перспективы проведения переговоров с Россией о создании межправсоглашения по работе газопровода «Северный поток — 2».

По словам Шефчовича, оптимальным вариантом в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2» было бы создание межправительственного соглашения Евросоюза с Россией. При этом замглавы ЕК отметил, что мандат на проведение переговоров вряд ли будет получен до конца первого полугодия 2019 года. Шефчович напомнил, что до выборов в Европарламент осталось несколько недель, после этого настанет переходный период.

Замглавы ЕК назвал оптимальный вариант в ситуации с «Северным потоком — 2»

Вице-президент ЕК также добавил, что ситуация может быть схожа с процессом одобрения поправок к Газовой директиве, который занял определенное время.

«Я бы предположил, что подобное потребуется и для получения мандата на эти переговоры. Было бы слишком смело ждать, что мы можем получить его в течение нескольких недель», — сказал Шефчович в комментарии РИА Новости.

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод пройдет по территории РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против строительства российского газопровода в Европу выступают США, которые намерены поставлять в Старый свет свой сжиженный природный газ.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США сделали практически все возможное для того, чтобы убедить европейские страны отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», однако не добились успеха.

Автор: Софья Куликова
Источник: РИА Новости
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