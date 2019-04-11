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Кремль не исключил возможность производства в Турции деталей для С-400

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Кремль не исключил возможность производства в Турции деталей для С-400

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на территории Турции может быть организовано производство отдельных деталей и компонентов для ЗРК С-400, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом он исключил вероятность совместного производства С-400 Россией и Турцией.

«Речь о комплексном производстве С-400 не идет и не может идти, это новые виды вооружений», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году.  Согласно контракту, Турция должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 млрд долларов.

8 апреля лидер РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары. 10 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что С-400 в Турцию могут быть осуществлены до июля 2019 года.

Автор: Алексей Полубота
Источник: Федеральное агентство новостей
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