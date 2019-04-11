Депутат Госдумы призвал запретить криптовалюту по всему миру

Москва, 11 апреля. Криптовалюты не должно быть, а тех, кто работает на этом рынке, необходимо преследовать как спекулянтов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Я только одного мнения — этой валюты вообще быть не должно, — заявил он. — Потому что она мешает развитию товарного производства. А делать из денег деньги пагубно для всего населения Земли. Те, кто работает на этом рынке, — спекулянты».

По мнению собеседника ФАН, они должны преследоваться по закону.

«А мы, наоборот, поощряем такую деятельность, считая, что это вроде бы благо для людей. На самом деле это не экономика, это спекуляция, а спекуляции вредны для экономики любой страны», — подытожил он.

Напомним, что недавно в Китае местная Нацкомиссия по развитию и реформам внесла майнинг криптовалюты в список сфер деятельности, которые необходимо ограничить либо устранить, поскольку это приводит к сложностям в юридической сфере, а кроме того, создает проблемы с безопасностью и угрожает окружающей среде. Ранее в КНР неоднократно критиковали биткоины из-за запредельно высокого потребления электричества: одна майнинговая сеть расходует энергии больше, чем 20 европейских государств.