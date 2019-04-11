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Экономика

Депутат Госдумы призвал запретить криптовалюту по всему миру

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Депутат Госдумы призвал запретить криптовалюту по всему миру

Москва, 11 апреля. Криптовалюты не должно быть, а тех, кто работает на этом рынке, необходимо преследовать как спекулянтов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. 

«Я только одного мнения — этой валюты вообще быть не должно, — заявил он. — Потому что она мешает развитию товарного производства. А делать из денег деньги пагубно для всего населения Земли. Те, кто работает на этом рынке, — спекулянты». 

По мнению собеседника ФАН, они должны преследоваться по закону.

Депутат Госдумы призвал запретить криптовалюту по всему миру

«А мы, наоборот, поощряем такую деятельность, считая, что это вроде бы благо для людей. На самом деле это не экономика, это спекуляция, а спекуляции вредны для экономики любой страны», — подытожил он.     

Напомним, что недавно в Китае местная Нацкомиссия по развитию и реформам внесла майнинг криптовалюты в список сфер деятельности, которые необходимо ограничить либо устранить, поскольку это приводит к сложностям в юридической сфере, а кроме того, создает проблемы с безопасностью и угрожает окружающей среде. Ранее в КНР неоднократно критиковали биткоины из-за запредельно высокого потребления электричества: одна майнинговая сеть расходует энергии больше, чем 20 европейских государств.

Автор: Наталья Макеева
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