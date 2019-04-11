Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о причинах отказа Shell от сотрудничества

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о причинах выхода британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell из общего проекта, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова опровергнуть или подтвердить информацию о том, что выход Shell из проекта «Газпрома» связан с появлением в нем третьей компании — «Росгаздобычи». Однако представитель Кремля оставил этот вопрос без комментария.

«Это корпоративная тема, — пояснил пресс-секретарь президента России. — Поэтому вам нужно обращаться в «Газпром». Мы не в праве это комментировать».

Ранее председатель концерна Shell в России Седерик Кремер заявил, что компания приняла решение о выходе из «Балтийского СПГ» из-за решения «Газпрома» изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. При этом он заверил, что этот шаг никак не скажется на реализации других совместных проектов с «Газпромом» в рамках стратегического партнерства, созданного в 2015 году.