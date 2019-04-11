Пушков напомнил США про «сочтенные дни Асада» в ответ на реплику Пенса о Венесуэле

Москва, 11 апреля. В Каракасе нет никакого «свободного венесуэльского правительства», несмотря на заявления вице-президента США Майкла Пенса. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Комментируя слова Пенса о том, что время президента Венесуэлы Николаса Мадуро «уже вышло», сенатор напомнил, что точно так же американские власти в свое время говорили о лидере Сирии Башаре Асаде. Так, в 2012 году экс-президент США Барак Обама заявил, что «дни Асада сочтены». Однако глава арабской республики по-прежнему находится у власти.

«Никакого «свободного венесуэльского правительства» нет, только в голове у Пенса и ему подобных. А насчет того, чье время вышло… Еще в 2012 Обама заявил, что «дни Асада сочтены». Асад все в Дамаске. Самоуверенность гегемона уже не раз подводила США», — пишет Пушков в Twitter.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

В четверг стало известно о том, что США заблокировали счета венесуэльских дипломатов при ООН. По словам постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады, США грубо нарушают взятые ими на себя обязательства принимающей страны в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН.