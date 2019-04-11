Гройсман не считает выборы на Украине поводом для своей отставки

Киев, 11 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что не планирует уходить в отставку до проведения выборов в Верховную раду.

По информации интернет-издания LB.ua​​​, Гройсман заявил, что выборы украинского президента не являются поводом для отставки премьера, поэтому работа будет продолжаться до октября.

«Выборы президента — не повод для отставки премьера. Думаю, мы будем работать до октября», — заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что вопрос, касающийся частичной замены министров по президентской квоте после выборов президента Украины, является правом главы страны, которое должно быть подтверждено парламентом. Также он поделился, что не следит за социологическими рейтингами и опросами, и посоветовал дождаться официальных результатов выборов украинского президента.

Ранее сообщалось, что по данным социологического опроса, опубликованного в четверг группой «Рейтинг», шоумен, лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61 процент голосов избирателей, рейтинг действующего президента страны Петра Порошенко составил 24 процента. В опросе, который проводился в период с 5 по 10 апреля 2019 года, приняли участие три тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, 7 апреля ЦИК Украины опубликовала итоги первого тура выборов президента страны. Владимир Зеленский и Петр Порошенко получили 30,24 процентов и 15,95 процентов голосов избирателей соответственно. Кандидаты выходят во второй тур, проведение которого назначено на 21 апреля.

Стоит отметить, что стоимость дебатов кандидатов в президенты выросла с $1 млн до $6 млн. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. По его словам, это связано с тем, что необходимо будет арендовать стадион на два дня, где построить специальную сцену и установить необходимое оборудование.