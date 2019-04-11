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Экономика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

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Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Грозный, 11 апреля. Верховный суд Чечни отменил вердикт Заводского районного суда чеченской столицы о списании долгов населения за газ. Об этом в четверг сообщает РИА Новости из зала заседаний.

В январе этого года суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни обязал местное отделение компании «Газпром» списать задолженность населения как «безнадежную к взысканию». Сообщалось, что общая задолженность составляла 9 млрд рублей. 

Региональные власти назвали это решение верным и справедливым, но после этого в других субъектах потребовали также списать долги за голубое топливо по аналогии с Чечней.

Помимо этого, «Газпром межрегионгаз» подал апелляцию на вердикт суда. Генеральная прокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы фирмы.

Руководитель региона Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в Чечне не приостанавливалась, а дискуссии о «прощенных» девяти миллиардах рублей необоснованны.

Согласно информации «Газпром межрегионгаза», на 1 декабря 2018 года просроченная задолженность за голубое топливо в Чечне составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда. 

 

 

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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