Лондон, 11 апреля. Видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британскими правоохранители в Лондоне попало в Сеть. На кадрах видно, как фургоны полиции прибыли к зданию посольства Эквадора. Ассанджа вывели из здания за руки.

Как передает RT, он пытался сопротивляться, но сотрудники правоохранительных органов проводили его в машину.

В четверг Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении дипломатического убежища, ему пришлось покинуть территорию посольства. Как сообщили в британской полиции, задержание проходило в центре Лондона.

Напомним, с 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks был вынужден попросить политическое убежище у властей Эквадора, опасаясь экстрадиции в США, где ему угрожает уголовное преследование в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа доступа в Интернет и права принимать посетителей. В конце августа 2028 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж не может вечно находиться на территории эквадорского посольства в Лондоне.