В Совфеде обвинили НАТО в дестабилизации обстановки в Европе

Посол Сербии в России Славенко Терзич обвинил НАТО в дестабилизации обстановки в балканском регионе. По его словам, Североатлантический альянс поддерживает косовских радикалов. Сенатор Владимир Джабаров в свою очередь обвинил НАТО в дестабилизации обстановки во всей Европе.

Терзич впомнил о бомбежках Белграда, которые НАТО осуществила без согласия Совбеза ООН.

«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие», — заявил сербский дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал позицию посла Сербии. Он напомнил, что верхняя палата российского парламента осудила агрессию НАТО против третьих государств.

«Заявление посла можно охарактеризовать как совершенно правильное. НАТО действительно занимается деструктивной работой. Кстати, вчера Совет Федерации принял достаточно жесткое заявление о роли НАТО в связи с 70-летием со дня создания этой организации», — отметил сенатор.

По словам политика, Североатлантический альянс увеличил количество военных учений в Черном море, что не может не вызывать беспокойство у Российской Федерации.

«Мы знаем, что сейчас альянс проводит маневры и посещения Черноморского бассейна, хотя делать там ему нечего. Звучат заявления о том, что НАТО гарантирует прохождение украинских судов через Керченский пролив. Все это не способствует стабилизации ситуации, а наоборот, приводит к ее дестабилизации», — продолжает член комитета СФ по международным делам.

Он напомнил, что страны — члены Североатлантического альянса некогда заявляли, что не намерены приближаться к России, однако не сдержали своего обещания.

«Мы знаем, что НАТО постоянно приближается к нашим границам. По сути, после 90-го года организация вплотную приблизилась к границам России. Достаточно вспомнить, что страны Балтики имеют общие границы с нашей страной. Все это вызывает у нас тревогу, заставляет больше думать о родине и отражении возможного удара, который может произойти», — с сожалением заметил сенатор.

В заключение парламентарий добавил, что политика, которую проводит НАТО, является деструктивной и вредит Европе.