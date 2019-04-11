Песков отреагировал на критическое заявление Лукашенко о России

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «в России обнаглели», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил о приверженности России идеалам существования союзного государства, о чем российский лидер Владимир Путин говорил во время последней встречи с Лукашенко в Сочи.

«При этом существует огромный объем помощи, которую Россия напрямую или косвенно оказывает Белоруссии, нашим белорусским братьям», — заметил Песков.

При этом он не стал отрицать, что на повестке дня остается ряд существенных вопросов, «где понимания нет».