Кремль призвал не вмешиваться во внутренние дела Судана

Москва, 11 апреля. Российская сторона внимательно следит за обстановкой в Судане и считает происходящее внутренним делом африканского государства. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что в восточноафриканской стране не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам.

«Рассчитываем, что ситуация в самое ближайшее время вернется в конституционное русло», — добавил Песков.

Москва, по его словам, рассчитывает также на то, что при любом исходе отношения России и Судана будут константой во внешней политике африканского государства. Официальный представитель Кремля призвал не вмешиваться во внутренние дела Судана.

Напомним, Вооруженные силы Судана в четверг объявили по радио об отставке президента Омара аль-Башира, который правил страной почти 30 лет, и призвали не устраивать беспорядки. В настоящее время идут переговоры о создании временного правительства.

Несмотря на политический кризис, обстановка в республике остается спокойной. Жители Хартума спокойно гуляют по улицам и радуются при виде российских журналистов, называя их друзьями. Телевидение временно приостановило работу, однако блокировка с мессенджеров уже снята.

Протесты в Судане начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка Аль-Башира. Глава государства ввел режим ЧС, ряд протестующих был задержан, однако затем всех манифестантов отпустили. Под стражей остались только откровенные провокаторы.