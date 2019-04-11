Путин проведет совещание с членами Кабмина

Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, на котором будет обсуждаться проблема твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В качестве профильной темы будет рассматриваться «Об организации в субъектах Российской Федерации деятельности российских операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что с докладами на совещании выступят министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Песков подчеркнул, что тема сложная и будет обсуждаться в закрытом режиме.

Как уточнил пресс-секретарь встреча с членами Кабмина пройдет во второй половине дня. До нее Путин выступит на церемонии представления высших офицеров и прокуроров по случаю их назначения на должности и присвоения им воинских званий и классных чинов.

Также в четверг российский президент проведет ряд встреч внутреннего характера.