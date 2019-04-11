Кремль надеется, что права Ассанжа соблюдены
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Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», — сказал Песков.
В ответ на вопрос, может ли РФ предоставить ему убежище, представитель Кремля обратил внимание, что Ассанж находится под стражей.
«Если эта информация соответствует действительности, он арестован в Лондоне. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать», — пояснил Песков.