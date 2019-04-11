Кремль надеется, что права Ассанжа соблюдены

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», — сказал Песков.

В ответ на вопрос, может ли РФ предоставить ему убежище, представитель Кремля обратил внимание, что Ассанж находится под стражей.