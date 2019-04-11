Тысячи суданцев вышли на улицу, празднуя отставку Аль-Башира

Хартум, 11 марта. Тысячи суданцев вышли на улицу, празднуя отставку президента Омара аль-Башира. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, жители страны маршируют, неся огромный флаг Судана и выкрикивая лозунги.

Военные уже обратились к суданцам с предварительной речью. В ней они подтвердили, что президент Аль-Башир отстранен от власти, а власть находится в руках армии.

Напомним, что в четверг Вооруженные силы Судана объявили по радио об отставке президента Омара аль-Башира, который правил страной почти 30 лет. В настоящее время идут переговоры о создании временного правительства.

Несмотря на политический кризис, обстановка в республике остается спокойной. Жители Хартума спокойно гуляют по улицам и радуются при виде российских журналистов, называя их друзьями. Телевидение временно приостановило работу, однако блокировка с мессенджеров уже снята.

Протесты в Судане начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка Аль-Башира, который управляет страной уже 30 лет. Глава государства ввел режим ЧС, ряд протестующих были задержаны, однако затем всех манифестантов отпустили. Под стражей остались лишь откровенные провокаторы. В субботу в Хартуме прошел крупный митинг, во время которого протестующие попытались взять штурмом здание министерство безопасности, однако военные отогнали их газовыми гранатами.